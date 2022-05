Brunori Sas in concerto a Milano, la scaletta

Il cantautore cosentino Dario Brunori si prepara alla seconda data del Brunori Sas Tour 2022. Dopo il concerto inaugurale di Ancona, l’appuntamento di domani, venerdì 6 maggio, è al Mediolanum Forum di Assago. Ecco la possibile scaletta della serata Condividi

Seconda data per il Brunori Sas Tour 2022, con il cantautore cosentino, Dario Brunori, che domani sera, venerdì 6 maggio, porterà la tutta sua musica, insieme ai brani degli album Cip!, Baby Cip! E Cheap! sul palco del Mediolanum Forum di Assago, a Milano. L’appuntamento con il pubblico meneghino fa parte del tour primaverile del cantante, in programma nei palazzetti di tutta Italia dal 4 maggio al 4 giugno, prima di riprendere a viaggiare per i concerti nel cuore della più calda estate.

Brunori Sas in concerto al Mediolanum Forum di Assago approfondimento Brunori Sas, riprogrammato a maggio 2022 il tour: le nuove date Dopo lo spettacolo inaugurale di mercoledì 4 maggio al Palaprometeo di Ancona, proseguono gli appuntamenti in musica di Dario Brunori, in arte Brunori Sas che, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, torna finalmente alla dimensione live cui più di tutte sente di appartenere. Il secondo appuntamento di un grande abbraccio collettivo con il pubblico arriva domani, venerdì 6 maggio, quando Brunori si esibirà nel tanto atteso concerto al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Una serata di musica tra emozionanti esibizioni in acustico ed altre più energiche. Lo show di Brunori Sas a Milano, si inserisce nel ricco calendario del Brunori Sas Tour 2022 che si pone come l’occasione perfetta per tutti gli amanti del cantautorato nostrano di immergersi nella poesia, leggerezza e ironia che sono marchio rappresentativo della scrittura e musica di Dario Brunori. Ecco la scaletta della serata che includerà tutti i più famosi brani di repertorio dell’artista nato a Cosenza, nonché i più recenti successi della cosiddetta “Trilogia del Pettirosso”, formata dagli album Cip! (10 gennaio 2020), Baby Cip! (10 dicembre 2021) e Cheap! (11 gennaio 2022).

La probabile scaletta del concerto di Brunori a Milano approfondimento Live In Bari, l'intervista a Brunori Sas. VIDEO Sulla scia delle esibizioni avvenute durante i suoi ultimi concerti live, ecco la probabile scaletta di brani che Brunori Sas interpreterà nel concerto di domani, venerdì 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago. Ai brani più famosi della sua carriera, si aggiungono gli inediti dei nuovi dischi usciti durante il periodo di pandemia. La possibile scaletta del Brunori Sas Tour 2022 a Milano: Il mondo si divide Mio fratello Alessandro Anche senza di noi Capita così Al di là dell’amore La canzone che hai scritto tu Come stai Bello appare il mondo Benedetto sei tu Fuori dal mondo Un errore di distrazione Per due che come noi Diego e io Lamezia Milano L’uomo nero Canzone contro la paura Kurt Cobain Quelli che arriveranno La verità Guardia ’82 Yoko Ono Ode al cantautore Il giallo addosso Italiano – Latino Figli della borghesia

Come acquistare i biglietti per le date di Brunori Sas Tour 2022 approfondimento I concerti più attesi del 2022 Come annunciato dallo stesso Brunori Sas e dagli organizzatori di Vivo Concerti, mentre i nuovi biglietti per partecipare agli spettacoli del Brunori Sas Tour 2022 sono già acquistabili da ora sul sito ufficiale degli organizzatori, i ticket di ingresso già acquistati per le date precedenti e ora riprogrammate a maggio, restano valide per le venues corrispondenti del nuovo calendario.