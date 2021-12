Brunori Sas, il 10 dicembre esce l'album per bambini "Baby Cip!"

Le undici tracce, trasformate in canzoni per bambini, usciranno in un’esclusiva versione in vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali e le vendite saranno interamente devolute al reparto di neonatologia dell’ospedale di Cosenza

Dario Brunori aveva annunciato il 26 novembre scorso, con un affettuoso post su Instagram, l’uscita dell’album Baby Cip!, una versione rieditata del fortunato album Cip! uscito nel 2020 che, per l’occasione, ha compiuto un restyling totale trasformando gli undici brani originali in dolci ballate della buonanotte, dedicate ai più piccoli, quelli che lui definisce “i nostri piccoli pettirossi implumi”.

A quasi un anno di distanza dalla pubblicazione di Cip!, il nuovo adattamento, disponibile dal 10 dicembre su tutte le piattaforme digitali oltre che in una pregiata versione in vinile, avrà come concept una delicata reinterpretazione in chiave coccolosa di brani come “Al di là dell’amore” o “Bello appare il mondo” e saranno tutti eseguiti dai musicisti storici della band Mirko Onofrio, Stefano Amato, Dario Della Rossa e Massimo Palermo.