La coppia, che di norma è molto riservata, ha deciso di condividere con i fan questa gioiosa notizia Condividi:

Fiocco rosa per Dario Brunori, il cantautore conosciuto come Brunori Sas che, nelle ultime ore, ha usato il suo profilo Instagram (normalmente pieno di notizie ed aggiornamenti sulla sua attività musicale) per un annuncio molto personale. Il cantante e musicista ha confermato l'arrivo di una bambina, notizia veicolata attraverso uno scatto in cui sono ritratti tanti abitini rosa, tutti piegati ed in ordine. Brunori condivide con i fan questo immenso momento di gioia: per lui e la sua compagna, la cantante Simona Marrazzo, si tratta del primo figlio.

#brunoridad La notizia è arrivata a sorpresa per i fan di Brunori Sas che non sono abituati a ricevere molti aggiornamenti che riguardano la vita privata dell'artista ma, data la portata dell'evento, lui per primo ha pensato di fare un'eccezione. La bambina, perché si tratta di una femminuccia come è evidente dalla foto e da quanto scrive l'autore (#èfimmina digita Brunori, di origini cosentine), è la grande novità di quest'estate, stagione che normalmente avrebbe visto il cantautore impegnato sui principali palchi e nelle arene all'aperto coi concerti dell'album “Cip!”, pubblicato nel gennaio 2020. La difficile situazione sanitaria aveva visto spostare in avanti le date del tour dello scorso anno e anche le date in programma per quest'anno sono state ulteriormente rinviate di una stagione: il recupero delle date indoor è previsto infatti per il 2022. Sarà un'estate di relax per godersi la famiglia, ulteriormente piacevole in vista dell'arrivo della piccola e il cantautore calabrese sembra emozionatissimo: sotto alla foto scrive un dolcissimo hashtag, #brunoridad. Per Brunori e la sua compagna Simona Marrazzo, si tratta del primo figlio, i due sono in coppia da molto tempo e sono molto riservati. Simona Marrazzo è una cantante e fa parte della storica band di Brunori e si occupa del management del compagno oltre ad essere socia dell'etichetta discografica di Dario Brunori, la Picicca Snc. Nel profilo Instagram di lei è possibile trovare qualche scatto dei loro momenti privati da cui si evince una grande sintonia; più frequenti gli scatti di lavoro, altro momento che i due condividono.