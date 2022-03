Brunori Sas, riprogrammato a maggio 2022 il tour: le nuove date

Musica

Dopo la partecipazione e vittoria a Sanremo 2022 è un momento d’oro per il giovane cantautore bresciano Blanco . Per lui sono ben 27 le date live in Italia in programma da aprile a settembre 2022. Tutte sold-out

Segue il collega Mahmood che porterà tutta la magia dei suoi toni urban pop in concerto dal prossimo 10 maggio in Italia. Si parte con la prima data al Gran Teatro Geox di Padova, fino al gran finale del 30 maggio all’Alcatraz di Milano

La cantautrice triestina, Elisa, reduce dal secondo posto di Sanremo 2022 e dalla pubblicazione del nuovo album Ritorno Al Futuro/Back To The Future, ha già annunciato quattro concerti per i prossimi entusiasmanti mesi in musica. Suonerà nella sua Monfalcone domani, giovedì 24 febbraio e il prossimo 28, 30 e 31 maggio all’Arena di Verona per Heroes Festival 2022