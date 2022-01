Brunori Sas esce l'EP "Cheap": info e tracklist

Tre. Come il numero di ri-edizioni di “Cip!”, l’album di Brunori Sas (nome d’arte del cantautore Dario Brunori) uscito il 10 gennaio del 2020 e che proprio ieri, in occasione del suo secondo compleanno, è stato protagonista di un progetto inedito. Il cantante ha trasformato di nuovo l’anima del suo disco, trasformandolo in “ Cheap! ” con l’aggiunta di cinque nuovi brani presentati in anteprima ieri sui social ed usciti in streaming proprio alla mezzanotte di oggi, martedì 11 gennaio. Ecco la tracklist del nuovo disco di Brunori Sas e tutto quello che si sa sul concept del progetto.

“Cheap!” è il nuovo EP di Brunori Sas

Un annuncio che è arrivato proprio ieri sui social, dove il cantautore e musicista cosentino Brunori Sas, raccontava a tutti i fan di essere “agli scoggioli” sull’uscita di un progetto inedito che riguardava il volver dare una terza vita e una terza anima al suo album “Cip!”. Uscito nel 2020 e che ha raggiunto un grande successo di vendite e streaming con singoli come “Al di là dell’amore”, “Per due che come noi” e “Capita così”. Il nuovo EP di Brunori Sas si chiama “Cheap!” ed è una vera e propria terza ri-edizione dopo anche il grandissimo successo di “Baby Cip!”, il disco uscito il 10 dicembre con le undici tracce originali riviste per bambini, ninne nanne composte per la nascita della figlia Fiammetta.

Brunori Sas racconta “Cheap!” sui social

“Cheap!” è definito dallo stesso cantautore come un album volutamente punk, con “Cinque Hit Estermporanee”. Ecco cosa ha raccontato Dario Brunori sui social, dove ha condiviso anche la cover ufficiale del progetto uscito oggi, martedì 11 gennaio: “ Oggi ‘Cip!’ compie due anni. Per celebrarlo degnamente, a mezzanotte uscirà ‘CHEAP!’ - Cinque Hit Estemporanee Apparentemente Punk - Una raccolta di 5 canzoni casalinghe, scritte e registrate in una settimana durante le feste di Natale, con strumentazione scarna e approccio da ‘buona la prima’… Si tratta essenzialmente di un divertissement, nato dalla voglia di realizzare qualcosa di leggero (visti i tempi gravi). Un cotto e mangiato che affronta tematiche attuali, ma con un approccio che esce dalla dinamica sacrale, lunga e a tratti pallosa che connota la realizzazione dei dischi ufficiali. ‘CHEAP!’ gioca, ovviamente, sull'omofonia con il famigerato pettirosso, finendo per esserne, o meglio fingendo di esserne il surrogato, il fratellino storto, quello uscito male. Linguaggio terreno, sporcature nei testi e nel suono il tutto condito da una buona dose di sana cialtroneria: dialetti e finto spagnolo, clavicembali kitsch e chitarre zanzarose, batteria elettronica da liscio e slide hawaiane. Sedici minuti che vi cambieranno la vita, in peggio. Baci, Dario”.

La tracklist di “Cheap!”

Le cinque canzoni contenute nel nuovo EP di Brunori Sas, “Cheap!”, sono state presentate in anteprima ieri sera, lunedì 10 gennaio, dallo stesso cantautore che si è divertito ed emozionato suonandole live davanti al pubblico collegato sui social Facebook, Instagram e YouTube. Poco prima della relaease ufficiale sulle piattaforme di streaming, fissata per la mezzanotte in punto dell’11 gennaio. Ecco la tracklist ufficiale del progetto, formato da cinque brani, per un totale di quasi venti minuti di musica e cantautorato, in compagnia di uno degli artisti italiani più talentuosi, originali e veri del momento.

