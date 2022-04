È disponibile all’ascolto su tutte le migliori piattaforme di musica digitale, The First Embrace, il nuovo singolo al pianoforte del Maestro Giovanni Allevi. Un regalo che il pianista italiano di fama internazionale dedica al suo pubblico e a tutto il Pianeta, in occasione della Giornata della Terra 2022 Condividi

Il primo abbraccio, per una Terra che può rinascere solo grazie al nostro aiuto. È questa la poesia di Giovanni Allevi nel suo nuovo singolo per pianoforte The First Embrace, realizzato appositamente per la Giornata della Terra di oggi, venerdì 22 aprile 2022. È proprio in concomitanza con la ricorrenza, e in un tutt’uno dal grande significato simbolico, che il pianista e compositore italiano ha scelto di eseguire il pezzo oggi e per la prima volta live, alla Nuvola di Fuksas a Roma.

The First Embrace è il nuovo singolo di Giovanni Allevi approfondimento “Stories, “Giovanni Allevi – Una musica può fare”. VIDEO Una delicata melodia al pianoforte, a simboleggiare la natura fragile in cui viviamo, che si merita di essere supportata dalle azioni di noi umani, per poter rinascere al meglio. È questo quello che viene in mente ascoltando The First Embrace, il nuovo singolo di Giovanni Allevi, composto appositamente per celebrare la Giornata della Terra di oggi, venerdì 22 aprile. A comporre il nuovo brano dedicato all’amore per la Terra è stato scelto proprio il Maestro e musicista italiano poiché da anni European Ambassador di Earth Day, ambasciatore ufficiale dell’organizzazione ONU nata appositamente con l’obiettivo di proteggere il Pianeta e difendere i suoi diritti. The First Embrace è già disponibile dalla mezzanotte di oggi, venerdì 22 aprile, sulle migliori piattaforme digitali, per il download e l’ascolto in streaming.

Giovanni Allevi performerà al Centro Congressi Fuksas di Roma approfondimento Giovanni Allevi in concerto, le date tour nel 2022 Con la voglia di rendere questa giornata ancora più emozionante, simbolica e di riflessione, Giovanni Allevi ha scelto di eseguire The First Embrace, per la prima volta live, al Centro Congressi romano conosciuto da tutti come Nuvola di Fuksas. Il pianista eseguirà il delicato brano al tanto amato pianoforte, in occasione dell’ormai tradizionale Concerto per la Terra di Earth Day Italia, che quest’anno si tiene proprio nella location romana, scelta dal Maestro Allevi che è anche il direttore artistico dell’intero spettacolo. Il simbolico momento sarà anche protagonista di un passaggio televisivo denominato OnePeopleOnePlanet e in onda sulla piattaforma streaming della più importante rete nazionale, RaiPlay.

