Giovanni Allevi in concerto, le date tour nel 2022

Il pianista e compositore italiano ha annunciato il ricco calendario di appuntamenti dedicato alle performance live dell'ultimo album "Estasi"

Il tour di Giovanni Allevi sarà un vero e proprio viaggio nell’anima più profonda del pianista e compositore italiano, pronto a presentare in live tutti i brani del suo ultimo album “Estasi”, uscito lo scorso 5 novembre. Un’occasione imperdibile per fan di nuova e vecchia data per lasciarsi trasportare dalle sublimi note di pianoforte di uno dei compositori più amati del panorama classico italiano. “Estasi Piano Solo Tour” partirà esattamente il primo giorno del nuovo anno, con un calendario europeo all’avvio dalla Capitale romana dove Allevi regalerà un suggestivo concerto di Capodanno nella sala S. Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica.

“Estasi Piano Solo Tour” di Giovanni Allevi, cosa c’è da sapere approfondimento Giovanni Allevi presenta a Glasgow il video del brano “Our Future” Come raccontato dallo stesso comunicato stampa diramato dall’artista, “Le coinvolgenti note del nuovo lavoro discografico del compositore filosofo, saranno l’occasione per il pubblico di avvicinarsi all’esperienza meravigliosa dell’estasi”. In sala infatti, lo spettatore avrà la vera opportunità di viaggiare e sognare a occhi aperti tra le suggestioni che accompagnano i brani “Kiss me again”, “Prog me”, ma anche la sussurrata preghiera di “My Angel” e il tormento terreno di “Lucifer”. In scaletta non mancheranno poi alcuni dei brani che negli anni hanno reso il Maestro Allevi uno degli artisti più apprezzati al mondo, nonchè momenti di pura riflessione condivisa con il pubblico sui temi importanti dell’oggi.

Tutte le date del tour 2022 di Giovanni Allevi approfondimento A Giovanni Allevi il premio miglior videoclip 2021 per Kiss me Again In attesa della partenza dell’”Estasi Piano Solo Tour” di Giovanni Allevi, è in arrivo, per i fan più appassionati, una speciale versione limitata dell’album “Estasi”, in vinile 180 gr e doppio colore, nero o bianco. Nel frattempo, le prevendite per partecipare alle singole date del tour sono già aperte su Ticketone e presso tutti i negozi autorizzati dal circuito di vendita. Le date del tour di Giovanni Allevi: 1 gennaio 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica

5 gennaio 2022 – Varese, Teatro di Varese (con gli Archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana), “Dante e l’Inferno creativo”

29 gennaio 2022 – Milano, Teatro dal Verme

11 febbraio 2022 – Brescia, Gran Teatro Morato

12 febbraio 2022 – Padova, Gran Teatro Geox

14 febbraio 2022 – Lugano, Teatro LAC

1 marzo 2022 – Udine, Teatro Giovanni da Udine

2 marzo 2022 – Bergamo, Teatro Creberg

3 marzo 2022 – Napoli, Teatro Augusteo

12 marzo 2022 – Vienna, Konzerthaus

18 marzo 2022 – Firenze, Teatro Verdi

23 marzo 2022 – Genova, Politeama Genovese

25 marzo 2022 – Assisi (PG), Teatro Lyrick

3 aprile 2022 – Torino, Teatro Colosseo

12 aprile 2022 – Bologna, Teatro Duse

23 aprile 2022 – Pescara, Teatro Massimo

8 maggio 2022 – Locarno, Teatro Kursaal

6 luglio 2022 – Zurigo, Tonhalle Zürich - Kleiner Saal