Un ponte di emozioni tra San Pietro e Glasgow per chiedere ai grandi della terra della COP26 un cambiamento radicale nella lotta al global warming. Venerdì 5 novembre, proprio quando al vertice si discute di giovani e di educazione alla cittadinanza, il Maestro Giovanni Allevi ha lanciato in anteprima mondiale il videoclip del brano "Our Future", tratto dal suo nuovo album "Estasi", riflessione sul destino del mondo