I love you baby, il testo del nuovo singolo di Jovanotti

In attesa di tornare dal vivo agli attesissimi Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini è in radio col suo nuovo brano

In radio dal 21 marzo scorso, I love you baby è l’ultima tappa di un viaggio a puntate cominciato con Il Boom e proseguito poi con La Primavera, Un Amore Come Il Nostro, Tra Me e Te e Border Jam. È contenuto nell’ultimo album di Jovanotti, Mediterraneo , è stato intonato insieme ai Neri per caso sul palco di Che tempo che fa. E, le sue parole, le canticchiano già tutti.