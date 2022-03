I Love You Baby, è uscito il nuovo singolo di Jovanotti

A poco più di tre mesi dal debutto di Jova Beach Party 2022, Jovanotti torna a sorpresa in streaming e radio con un nuovo singolo. Si chiama I Love You Baby ed è prodotto in compagnia di Sixpm Condividi

L’arrivo della primavera ha un sapore ancora più vivace per Jovanotti che la mattina di lunedì 21 marzo ha regalato ai fan italiani un nuovo singolo, già disponibile in streaming e in alta rotazione radiofonica. Si intitola I Love You Baby e a fare coppia con il mito del cantautorato italiano c’è anche Andrea Ferrara, il producer Sixpm sempre più noto sulla scena musicale odierna. Il nuovo singolo di Jovanotti fa parte, accanto a Il Boom, La Primavera, Un Amore Come Il Nostro, Tra Me e Te e Border Jam delle hit che il cantautore romano suonerà nei tanto attesi live del Jova Beach Party 2022, in partenza tra poco più di tre mesi.

I Love You Baby è il nuovo singolo di Jovanotti approfondimento Jovanotti, prima Il Boom e poi il Jova Beach Party 2022 I Love You Baby non è solo il titolo del nuovo singolo di Jovanotti – in streaming e radio da lunedì 21 marzo 2022 – ma anche una nuova puntata del racconto in musica che dopo i brani Il Boom, La Primavera, Un Amore Come Il Nostro, Tra Me e Te e Border Jam, si presuppone di avvicinare sempre più i fan alla tanto attesa uscita del Disco del Sole e del nuovo Jova Beach Party che terrà compagnia a tutti i fan italiani durante l’estate in arrivo. I Love You Baby è una serenata rock’ n’ roll, durante la quale il Jova da il meglio di sé in un brano romantico ma tutto da ballare, pensato apposta – ma soprattutto anche grazie alla base di Sixpm – per far alzare il volume della radio quando passa la canzone. Scritto da Lorenzo Cherubini e prodotto da Andrea Ferrara, I Love You Baby è un mix perfetto di chitarre blues-rock e sonorità flamenco per un sound sempre imprevedibile, dai toni esotici e con contaminazioni anglofone, capace di far scatenare anche gli ascoltatori più scettici.

Jovanotti annuncia sui social il nuovo singolo approfondimento Sanremo 2022, Jovanotti e Gianni Morandi si scatenano con un medley È con queste parole che Lorenzo Cherubini alias Jovanotti ha annunciato sui social l’uscita del nuovo singolo I Love You Baby: “È primavera e da oggi in radio (e nelle piattaforme streaming) arriva I LOVE YOU BABY nuovo singolo! Il pezzo che esce oggi è prodotto da Sixpm nome nuovo e fosforescente della scena musicale. Ci siamo divertiti a cucire un abito da ballo per questa canzone che amo e che non vedo l’ora di fare dal vivo quando saremo tutti insieme con la voglia di guardare avanti… I LOVE YOU BABY è un rock’n’roll che voglio suonare dappertutto, con una band, fischiettandola, con le pentole, dai giradischi,con la chitarra con una corda rotta, con l’orchestra sinfonica del pianeta Venere, finché non vedrò LA LUCE DEI TUOI OCCHI TORNARE NEI TUOI OCCHI! Meno male che esistete. Restiamo uniti e facciamo entrare il sole”. Il nuovo singolo di Jovanotti ha l’obiettivo di far scemare l’impazienza che separa i fan dal debutto di Jova Beach Party 2022, prima occasione per portare dal vivo, in mezzo alla gente, la sua nuova musica. A più di tre mesi di distanza dal debutto, Trident Music annuncia oggi il primo SOLD OUT per la data di sabato 9 luglio a Marina di Ravenna. A breve tutto esaurito anche per le date di sabato 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, di sabato 30 luglio a Barletta e di sabato 3 settembre a Viareggio. I biglietti sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it.

Il calendario completo di Jova Beach Party 2022 Ecco di seguito l’elenco completo di date finora in programma per Jova Beach Party 2022. L’occasione unica per immergersi tra vecchia e nuova discografia del rapper e cantautore romano, nonché per tornare a vivere la musica nel significato più puro del termine, fatto di live e della voglia di stare insieme divertendosi. 2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto