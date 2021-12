Jovanotti, il nuovo singolo è "La Primavera" e altre quattro canzoni

Dopo “Il Boom”, il cantautore spiazza tutti e annuncia cinque nuove canzoni disponibili solo in digitale e in arrivo il 17 dicembre Condividi

Il countdown al Jova Beach Party 2022 prosegue inarrestabile con Jovanotti sempre più carico e pronto a far ascoltare nuova musica. Il cantautore ha da poco pubblicato “Il Boom” e una lunga serie di remix creati dai migliori producer e deejay italiani, ma non vuole fermarsi qui. A sorpresa poche ore fa ha pubblicato un video sui social per annunciare l’arrivo di “La Primavera”, il nuovo singolo in arrivo venerdì 17 dicembre. Le immagini ritraggono Jovanotti al Teatro Grande di Brescia.

Jovanotti, cinque nuove canzoni in arrivo approfondimento Gli auguri di Jovanotti alla figlia Teresa: "La mia ragazza libera" Successivamente ha pubblicato un post per annunciare che non arriverà solo il nuovo singolo “La Primavera” ma anche altre quattro canzoni. Questo il messaggio di Jovanotti: “Venerdi escono cinque pezzi nuovi! si parte!!! ora cominciamo!”. Il video di “La Primavera” uscirà alle 14 dello stesso giorno, mentre lo stesso artista ha spiegato cosa significa questa sorprendente scelta. “Il disco del sole non è un album è un sistema gravitazionale di pianeti satelliti meteore comete astronavi e una stella di fuoco al centro, che pompa energia senza sosta. Divertiamoci! emozioniamoci, sperimentiamo, navighiamo a vista, orientiamoci con le stelle, balliamo, facciamo l’amore! altro che l’algoritmo…noi abbiamo il ritmo!

Lorenzo Cherubini aveva già parlato di un possibile nuovo album chiamato “Il disco del sole” durante la presentazione del Jova Beach Party 2022. L’idea di base è quella di diffondere più canzoni in versione digitale e che solo idealmente sono raggruppabili in un album: «Nessuno ascolta più gli album, non li ascolto neanche io, come se fossero le puntate di una serie».