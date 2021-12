Gli auguri di Jovanotti alla figlia Teresa: "La mia ragazza libera"

Jovanotti ha scritto una delle sue più celebri canzoni “ Per te ” proprio per la figlia Teresa, nata il 13 dicembre. Ad accompagnare il messaggio social dell'artista, uno scatto insieme in bianco e nero. Da Gabriele Muccino a Stefano Accorsi, in tanti si sono aggiunti ai commenti per fare gli auguri a Teresa, unica figlia di Jovanotti e Francesca Valiani . Anche la mamma ha utilizzato Instagram per fare gli auguri alla neo 23enne: “Tanti auguri mia Teresa, grande divoratrice di vita e di gelati!”.

Teresa e la battaglia contro il cancro

La figlia di Jovanotti: Ho combattuto contro un linfoma, sono guarita

Teresa è una fumettista e ha da poco superato un periodo molto difficile: nell'estate del 2020, infatti, ha dovuto combattere contro un cancro, un linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico. Teresa aveva deciso di raccontare la sua esperienza sui social a inizio 2021. “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Dopo mesi di ansie e paure, la storia si è conclusa. E posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Un grazie speciale ai miei genitori che ci sono sempre stati. Sono stata fortunata ad avere al mio fianco una famiglia, degli amici e il fantastico personale dell’ospedale che si è preso cura di me e di altri nella mia situazione”. “Quando l’impensabile ti arriva addosso senti che non sarai in grado di affrontarlo, che vincerà lui, ma se la fortuna ti mette accanto medici ed infermiere straordinari che ti spingono a credere che invece no, lui non vincerà affatto, inizi a crederci e guardare solo l’obiettivo, la fine. 'Oggi è dura ma finirà, non è per sempre’. Ieri è stato quel giorno, quel giorno in cui tutto doveva finire e così è stato, non si può descrivere la felicità. Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario. Vorrei ringraziare le nostre famiglie, i nostri amici, chi sapeva e si è mosso con rispetto e discrezione” aveva rivelato mamma Francesca Valiani. “Gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca” aveva annunciato Jovanotti sui social condividendo il post della figlia.