Jovanotti, il testo de "La Primavera" nuovo singolo

approfondimento

Jovanotti, il nuovo singolo è "La Primavera" e altre quattro canzoni

Scritto dal Jova, a quattro mani con Riccardo Onori e la produzione di Rick Rubin, il brano edito per Universal Music Italy è una vera e propria esplosione di felicità e una dichiarazione di intenti che non fa riferimento alla nota stagione dell’anno, bensì alla primavera di ognuno di noi. Al nostro animo che si colora di festa e di allegria e che è capace di apprezzare le piccole cose in ogni momento dell’anno. “La Primavera” è una poesia che, sfruttando le potenzialità di mille immagini evocative, riesce a far trionfare l’amore per ogni cosa nella vita. Già annunciato il videoclip ufficiale della canzone che arriverà su YouTube alle ore 14.00 in punto di oggi. Diretto da Tommaso Ottomano è un racconto cinematografico e “psichedelico” che, rispecchiando il significato più profondo del brano, porta in scena una moltitudine di colori. Ecco il testo della canzone.