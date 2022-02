Kanye West, ascoltare Donda 2 costerà più di 200 dollari

L'annuncio del rapper e produttore di Chicago: il prossimo album sarà disponibile solo su Stem Player, dispositivo lanciato dallo stesso West il cui prezzo non è esattamente dei più economici Condividi

C’è grande attesa per Donda 2, il prossimo album di Kanye West. Ma i fan del producer e rapper di Chicago dovranno fare i conti con quella che potrebbe essere una complicazione non da poco e trovarsi costretti a spendere la bellezza di 230 dollari per poter ascoltare la sua prossima fatica artistica. West ha infatti annunciato che Donda 2 sarà disponibile solo su Stem Player, un dispositivo in vendita dallo scorso autunno. A meno di averne già uno a casa, dunque, sarà necessario acquistarlo per poter ascoltare l’album. E il prezzo non è esattamente dei più economici.

La battaglia di Kanye West approfondimento Kanye West ha annunciato l’uscita del nuovo album Donda 2 West ha preso questa decisione per combattere quello che lui ritiene essere “il sistema oppressivo” degli streamer musicali. Una lotta senza quartiere ad Amazon, Spotify, Apple Music, Youtube. E pazienza se in nome della sua battaglia dovrà probabilmente sacrificare piazzamenti nelle chart, dischi d’oro e di platino. Stem Player è acquistabile online al prezzo base di 200 dollari, più 10 per le spedizioni, mentre le tasse in California superano i 20 dollari. Chissà in quanti accetteranno di buon grado una spesa del genere nell’epoca della musica gratis in streaming.

L'ANNUNCIO VIA SOCIAL leggi anche Kanye West e Julia Fox, il debutto sul red carpet con look coordinati “Donda 2 sarà disponibile solo sulla mia piattaforma, lo Stem Player – ha annunciato il rapper venerdì 18 febbraio – non su Apple, Amazon, Spotify o Youtube. Oggi gli artisti ricevono appena il 12% dei soldi realizzati dall’industria. È arrivato il momento di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È arrivato il momento di prendere il controllo e costruirci il nostro”.

COME FUNZIONA STEM PLAYER approfondimento Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, il teaser ufficiale del documentario Stem Player è un dispositivo che permette non solo di riprodurre la musica, ma persino di personalizzarla, isolando i singoli canali audio per comporre dei remix con altre basi. “Mi sono allontanato da Apple subito dopo aver realizzato il record di numeri 1 nella storia della piattaforma”, ha scritto. “Gli autori sono stati colpiti duramente dalle piattaforme di streaming. Alcuni dicono che io sia l’unico che può portare questo cambiamento. Così, in qualità di innovatore leader nella musica per gli ultimi 20 anni, metterò il mio lavoro al servizio della causa”.

LE VENDITE DI STEM PLAYER leggi anche Kanye West VS Kim Kardashian e il suo nuovo fidanzato nel singolo Eazy Secondo un post pubblicato su Instagram giovedì, le vendite di Stem Player stanno andando piuttosto bene e nelle 24 ore precedenti al post avevano totalizzato 6.217 dispositivi acquistati per un incasso complessivo oltre di 1.359.262,69 dollari. L’incasso totale da quando il dispositivo è stato lanciato è di 8.628.505,32 dollari.