Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, il teaser ufficiale del documentario

Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy finalmente non è più una chimera ma esiste davvero, come il teaser ufficiale che è stato appena pubblicato in rete conferma.

Il documentario su Kanye West di cui si parla da anni - per non dire da decenni- alcuni mesi fa è stato acquistato da Netflix e a breve vedrà la luce. Anzi: il buio (in sala, per chi lo vedrà al cinema negli Stati Uniti; in salotto, per chi lo guarderà a casa sulla piattaforma di streaming).



La prima parte uscirà in anteprima a fine gennaio, presentata al Sundance Film Festival, e giungerà nelle sale statunitensi il 10 febbraio, per poi approdare in tutto il mondo a partire dal 16 febbraio su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)



“Per tutti gli appassionati o gli studenti di musica il documentario su Kanye West è qualcosa da vedere che è giusto che arrivi anche nelle sale cinematografiche. Il percorso di Kanye West come compositore, performer e produttore ha avuto un impatto senza precedenti a livello culturale negli ultimi vent’anni”, ha dichiarato Steve Bunnell di Iconic Events Releasing.



Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy si proporrà come un'interessante miscellanea dei momenti più importanti della carriera del rapper. Non mancheranno all'appello situazioni drammatiche vissute dall'artista, ad esempio la morte della madre, Donda West (il cui nome è proprio quello dell'ultimo album del musicista, scelto in suo onore).

Ovviamente si parlerà anche della sua corsa per la presidenza degli Stati Uniti d'America nel 2020.

Verrà raccontata l’infanzia ad Atlanta, saranno analizzati i primi tempi della carriera del rapper, quelli targati Chicago, per passare al vaglio quella formazione necessaria al raggiungimento dello strepitoso successo che West ha ottenuto come musicista, come artista ad ampio spettro e perfino come marchio. Non mancheranno nemmeno finestre aperte sui tanti problemi che Kanye West ha dovuto affrontare fino a oggi, nel corso della sua vita…



Il primo capitolo dei tre atti di cui si compone il documentario uscirà su Netflix il 16 febbraio, seguito dagli altri due episodi che usciranno una volta alla settimana.



Potete guardare il teaser ufficiale di Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.