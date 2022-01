Il cantante, che aveva passato la serata con la fidanzata Julia Fox, avrebbe spinto e preso a pugni il fan dopo una discussione, forse seguita a una richiesta di autografo. L’episodio nella notte tra mercoledì e giovedì fuori dalla Soho Warehouse, un club per soli membri. Secondo fonti di polizia riportate dal sito Tmz, il reato per cui si sta indagando prevede una pena detentiva massima di sei mesi. Variety specifica che l’artista non è al momento in arresto

Kanye West è sotto indagine della polizia di Los Angeles per una rissa con un fan nella notte tra mercoledì e giovedì. La notizia è stata diffusa da Fox 11 e Tmz e poi confermata anche da Variety , che ha specificato che l’artista non è in arresto. Il cantante avrebbe spinto e preso a pugni il fan dopo una discussione, forse seguita a una richiesta di autografo.

La rissa che ha coinvolto Kanye West

leggi anche

Kanye West e Balenciaga annunciano una nuova collaborazione

La rissa è avvenuta intorno alle 3 del mattino fuori dalla Soho Warehouse, un club per soli membri che si trova a downtown Los Angeles. Secondo Tmz, West aveva passato la serata al nightclub Delilah a West Hollywood insieme alla nuova fidanzata, l'attrice Julia Fox, e altri amici. Sulla rissa, riferisce Tmz citando fonti di polizia, è in corso un’indagine e il reato per cui si sta indagando prevede una pena detentiva massima di sei mesi. La notizia della rissa arriva il giorno dopo l’annuncio della partecipazione di Kanye West come ospite al prossimo Coachella, il festival musicale di aprile a cui parteciperanno anche i Måneskin. Ex marito di Kim Kardashian, West da ottobre ha cambiato legalmente il suo nome in Ye “perché è la parola che ricorre più spesso nella Bibbia”.