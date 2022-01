Kanye West e Balenciaga annunciano una nuova collaborazione

Kanye West e Balenciaga insieme per un nuovo progetto. Il rapper e Demna Gvasalia , direttore creativo del brand, stanno collaborando per la realizzazione di una collezione in esclusiva per Gap.

Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, cosa sappiamo

approfondimento

Il progetto si chiama Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, e il lancio è previsto per giugno 2022. Una collaborazione che unisce Yeezy, il marchio fondato dal rapper che produce scarpe e accessori regolarmente sold out, il brand di lusso Balenciaga e Gap, colosso dell'abbigliamento americano. Nel 2020 Kanye West ha firmato un accordo con Balenciaga per lanciare pochi ma articoli targati Yeezy Gap, andati subito a ruba. Ora l'imprenditore ha scelto di farsi aiutare dal suo amico e direttore creativo del brand Demna Gvasalia (che ha scelto di chiamarsi solo Demna). Kanye West, che lo scorso autunno ha cambiato il suo nome in Ye, indossa spesso capi Balenciaga. Non solo: Demna Gvasalia ha realizzato sia il merchandising (magliette, felpe e cappellini da baseball) che le scenografie dei listening party di Donda. “È un sogno che diventa realtà lavorare con Gap e Demna, per rendere un prodotto incredibile accessibile a tutti in ogni momento” ha commentato il rapper ed ex marito di Kim Kardashian a Vogue. La linea unirà “un certo minimalismo urbano e una certa poesia nella nostra estetica, e anche un desiderio di spingere oltre i confini” ha precisato Gvasalia. “Ci sono pochissime persone che conosco, specialmente del calibro di Ye, che capiscono così bene il mio lavoro”. Gap ha riferito che si tratta di “un progetto unico nel suo genere, in cui l’ineguagliabile punto di vista di Ye incontra il più influente stilista della sua generazione, Demna, per portare in primo piano la creatività e il design utilitaristico per tutti”.