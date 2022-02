Shakira, 15 anni fa usciva Beautiful Liar con Beyoncé

Shakira, da Whenever Wherever a Gypsy: le 10 canzoni più famose. VIDEO

Nel corso degli anni Beyoncé e Shakira si sono affermate come protagoniste indiscusse della scena discografica internazionale, tra i brani più amati dell’ex componente delle Destiny’s Child Naught Girl, Irreplaceable, Single Ladies (Put a Ring on It), Halo e Sweet Dreams.

approfondimento

Cosmopolitan, Shakira conquista la cover del magazine

Per quanto riguarda invece le canzoni più popolari di Shakira, classe 1977, troviamo sicuramente Whenever, Wherever, Gypsy e Me Enamoré.