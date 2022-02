approfondimento

Sanremo 2022, è virale il video notturno di Elisa sullo skate

Negli anni successivi l’artista ha dato il via a una carriera di enorme successo arrivando a cantare persino all’interno del film Aladdin con Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith (FOTO), queste le sue parole su Instagram: “Ieri sera all'anteprima italiana del Live Action Aladdin ho vissuto un sogno. Ho provato delle emozioni fortissime nell'ascoltare, per la prima volta, la mia voce all'interno del Film e sono stata orgogliosa di cantare dal vivo uno dei brani che ha accompagnato tutta la mia infanzia. Non esiste emozione più bella. Mi sono sentita una vera Principessa”.