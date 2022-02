Casa Sanremo, l'area hospitality del Festival compie 15 anni

SEGUI IN DIRETTA LA SERATA COL NOSTRO LIVE BLOG



SANREMO 2022, LA SCALETTA DELLA SERATA FINALE



I MOMENTI PIU' BELLI DELLA QUARTA SERATA



SANREMO 2022, LE PAGELLE DELLA SERATA COVER



“La Casa del Festival” festeggia quest’anno un compleanno importante: 15 anni di

illustri ospiti, grandi progetti e nuovi format. Tutto all’insegna della Cultura e della

Comunicazione. Casa Sanremo è stata creata, ideata e realizzata da Consorzio

Gruppo Eventi ben 15 anni fa e, da allora, non ha mai perso il suo fascino glamour.

“Grande emozione per questa che è l’edizione della maturità per Casa Sanremo -afferma Vincenzo Russolillo, Presidente di Consorzio Gruppo Eventi- e segna la crescita del progetto, nato 15 anni fa da un’idea condivisa con Mauro Marino,

oggi è più forte e concreta grazie alla partnership siglata nel 2020 con Rai Pubblicità: un lavoro condiviso, fianco a fianco, con la Tv di Stato, un’esperienza

diventata esponenziale e esplosiva con ‘Tra palco e città" che ha regalato, prima

della pandemia, alla Città di Sanremo la triangolazione con il Teatro Ariston e il

grande palco di Piazza Colombo. Anche in tempi complicati, come quelli che stiamo ancora vivendo, Casa Sanremo continua ad offrire punti fermi: l’opportunità, ad esempio, per addetti ai lavori e giornalisti di seguire il Festival in diretta sui megaschermi allestiti ad hoc; ancora, l’ampio planning di eventi, diventati veri e propri format televisivi, per accorciare le distanze che il periodo pandemico ha esasperato. Le difficoltà sono quelle che abbiamo affrontato negli ultimi 2 anni a causa della pandemia, durante i quali abbiamo ovviamente incontrato molti ostacoli nel programmare le attività e abbiamo dovuto convivere con il dubbio fino al momento dell’inaugurazione che qualcosa cambiasse e di dover bloccare l’intera iniziativa. Il quindicesimo compleanno di Casa Sanremo mi fa tornare alla memoria molti ricordi belli di questa grande avventura, la prima edizione è stata la più emozionante, una grande sfida con me stesso e per la mia squadra che è sempre la stessa da 15 anni, poi ci sono i tantissimi gli show case con grandi artisti, le iniziative più coinvolgenti come quella del 2020 con il l’iniziativa “fra palco e città” che ha visto il Festival uscire fuori dall’Ariston dopo 70 anni".



A Casa Sanremo, inoltre, la responsabilità sociale è sempre protagonista: grazie alle

consolidate partnership strette con l'UNICEF, con la Polizia di Stato per “Una vita da

social” e con i sostenitori di “Musica Contro le Mafie” ma anche grazie a nuove

importanti sinergie come quella con Save The Children. Ancora una novità per festeggiare i 15 anni di attività: #unregaloperlamusica. Attraverso questa iniziativa, Casa Sanremo chiederà a tutti gli artisti protagonisti del 72° Festival della Canzone Italiana di donare un proprio capo d’abbigliamento o un proprio accessorio moda, possibilmente tra quelli indossati sul palco dell’Ariston. Al termine del Festival, tutti i capi raccolti saranno messi all’asta e l’intero ricavato sarà donato a sostegno delle maestranze del comparto musicale. L’idea solidale è rivolta agli artisti in gara a Sanremo 2022 ma la speranza è che anche altri artisti rispondano con entusiasmo e generosità alla call to action, donando a loro volta. Il mondo culturale e letterario, come di consueto, gira intorno a “Casa Sanremo Writers”: ambita vetrina di autori affermati e di successo, attraverso presentazioni e dibattiti, ma anche opportunità di visibilità per molti emergenti di qualità. Quest’anno, la novità dell’atteso Concorso è stata l’ideazione della sezione dedicata alle “Serie TV” che si è aggiunta a quella delle opere edite. Testimonial d’eccezione e Presidente della Giuria per la nuova sezione è lo scrittore Maurizio de Giovanni: dalla sua penna sono nate alcune delle più seguite serie televisive targate RAI delle passate stagioni. La settimana del Festival è intensa, ricca di iniziative che possono essere seguite nei Teatri di Casa Sanremo ed in diretta streaming su Casa Sanremo TV. Casa Sanremo TV prevede appuntamenti quotidiani rinnovati e di grande successo, come i format “Sanremo in diretta” e “L’Italia in Vetrina”, condotti da Veronica Maya, e “Buongiorno Sanremo” condotto da Savino Zaba; oltre agli appuntamenti con gli artisti in gara, curati da Rockol, media partner di Casa Sanremo per il quarto anno; ancora, diversi saranno i contenuti legati al food e alle tradizioni dei tanti straordinari Territori protagonisti che rappresentano il valore aggiunto del nostro Bel Paese all’interno della Casa.



La Sicilia è la grande protagonista a Sanremo nella settimana del Festival della Canzone Italiana e in collaborazione con Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del festival che quest’anno festeggia i suoi 15 anni, ha organizzato due momenti di grande visibilità dedicati non soltanto alla musica ma anche alla promozione turistica e alle sue eccellenze gastronomiche. L’Assessore Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia Manlio Messina spiega che "la presenza della Regione Sicilia a Casa Sanremo è parte di un’ampia strategia di comunicazione e promozione del territorio del brand regionale attuata negli ultimi anni dall’assessorato al Turismo.

Nello specifico stiamo continuando a presentare a un pubblico più ampio possibile i grandi eventi che abbiamo fortemente voluto realizzare negli ultimi anni che puntano a far si che la Sicilia sia anche il luogo della cultura musicale con un offerta di alto livello:il tributo a Bellini a Catania, rassegna lirico sinfonica di grande successo, e il Sicilia Jazz Festival a Palermo, la cui seconda edizione è prevista dal 24 giugno 2022.

Altri grandi eventi sono in cantiere e si inseriscono nel progetto più ampio di promozione See Sicily, con il quale la Regione ha investito ingenti risorse attraverso pacchetti turistici che prevedono soggiorni gratuiti e scontistica su voli aerei".