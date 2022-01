Irama, il nuovo album è "Il giorno in cui ho smesso di pensare"

Irama racconta “Il giorno in cui ho smesso di pensare” in un video social

approfondimento

È bastato un breve video condiviso ieri sui social per dare un’impronta stilistica a quello che sarà il nuovo album di Irama, “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, fuori per Atlantic/Warner Music, il prossimo 25 febbraio. Sesto progetto discografico del giovanissimo cantautore italiano, dopo il successo di “Irama” (2016), “Plume” (2018), “Giovani” (2018), “Giovani per sempre” (2019) e “Crepe” (2020), che già dai primi frame sembra però trasportare l’artista in un’altra dimensione. Ecco le parole con cui Irama ha scelto di presentare l’uscita del disco: “La verità? La verità è che non ho mai avuto paura di schiantarmi. Non una lacrima, non una parola, non un gesto per favore. Non cercare di afferrarmi, non ho bisogno del tuo aiuto. Ho strappato la mia pelle per trovare la mia vera carne, quello che sono realmente. Per rinascere a volte devi spegnere la luce all'universo, io l'ho fatto e, credimi, i mostri non sono quelli del buio. Guardo il sole che spacca l'orizzonte, la mia ombra che è sempre più vicina alla strada, è giorno: il giorno in cui ho smesso di pensare”. A fare da sfondo alle parole di Irama, un teaser trailer in bianco e nero che raffigura il 26enne cresciuto a Monza, mentre è in totale caduta libera circondato dai vetri di grattacieli.