Irama in concerto, le date del tour 2022

Da ormai due settimane in alta rotazione radiofonica con il suo nuovo singolo "Melodia Proibita", Irama ha annunciato che le date del tour nei palazzetti nel 2021 sono ufficialmente riprogrammate al 2022. Ecco tutti i concerti in programma per l'artista brianzolo salito alla ribalta grazie al talent show "Amici"

Irama ha da poco annunciato sui suoi canali social la ripartenza ufficiale del tour nei palazzetti che avrebbe dovuto svolgersi il prossimo ottobre e che, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sarà invece ufficialmente spostato al 2022. Nella brutta notizia dell’ulteriore posticipo dei live, è arrivata però per Filippo Maria Fanti (vero nome di Irama) una grande novità: per lui una nuova data al Palapartenope di Napoli il prossimo 28 aprile 2022, che si aggiunge a quelle già fissate per Roma e Milano (tutti i concerti e i festival di luglio 2021).

Il messaggio di Irama su Instagram approfondimento Irama, il testo di "Melodia Proibita" il nuovo singolo “Oggi ho una brutta e una bella notizia da darvi”. Ha esordito così il cantautore Irama, alcune ore fa su Instagram, in un lungo post dedicato ai fan in cui annuncia la riprogrammazione della sua tournée nei palazzetti e l’aggiunta di una nuova data nel capoluogo partenopeo. “La brutta notizia riguarda, purtroppo, le date nei palazzetti ad ottobre. Lo stato di emergenza ancora vigente rende incerta l’organizzazione di grandi show dal vivo e quindi, con dispiacere, ci troviamo costretti a riprogrammare le date perchè voglio tornare sul palco, con voi, come l’ultima volta che ho suonato al Forum di Assago, ossia tutti insieme, vicini e senza paura. La buona notizia è che, al calendario dei concerti, si aggiunge una terza e nuova data a Napoli”. Come comunicato dagli enti organizzatori delle serate del tour di Irama, i ticket già acquistati per partecipare agli eventi di Roma e Milano, inizialmente fissati per l’autunno del 2021, restano ora validi per la nuova data corrispondente. Per l’acquisto di un nuovo biglietto e per partecipare al concerto di Irama a Napoli, basterà invece rivolgersi al sito online di TicketOne o a uno dei diversi rivenditori autorizzati sul territorio locale.