Irama, il nuovo singolo è "Melodia proibita"

Atteso per il prossimo venerdì 18 giugno, il nuovo singolo di uno degli artisti più chiacchierati dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Irama torna in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale con “Melodia Proibita”, la sua nuova ballad dal sapore reggaeton che ci farà emozionare per tutta l’estate

È stato lo stesso Filippo Maria Fanti, alias Irama ad annunciarlo ai fan sui social con un teaser trailer davvero esplosivo, in cui si mostra a bordo di un’auto mentre i famosi speaker radiofonici italiani annunciano il primo ascolto del suo nuovo brano. Il cantante, ex vincitore di “Amici”, sta per tornare il prossimo venerdì 18 giugno, con un singolo nuovo di zecca. Si chiamerà “Melodia Proibita” e sarà una ballad dalle atmosfere latin e mediterranee, “un italian reggaeton” che farà ballare tutti durante l’estate in arrivo.