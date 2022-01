Madame, "Tu m'a compris" nuovo singolo in lingua francese: info

La rapper italiana ha annunciato di voler sbarcare con la sua musica anche oltralpe. Il nuovo singolo di Madame è “Tu m’a compris”, versione francese della hit con Sfera Ebbasta “Tu mi hai capito”, fuori il prossimo 28 gennaio. Duetterà con lei il famoso rapper Hatik Condividi

Il 2021 è stato un anno d’oro per la musica italiana che, grazie ai numerosi artisti della Generazione Z, è riuscita ad espandersi con grande successo anche oltre i confini nazionali. A confermarlo non solo i Maneskin, ma anche la giovanissima Francesca Calearo in arte Madame. La rapper vicentina debutterà il prossimo 28 gennaio nel mercato francese con il singolo “Tu m’a compris”, rivisitazione in lingua della hit “Tu mi hai capito”, incisa con Sfera Ebbasta e pubblicata lo scorso 2 settembre. A duettare con Madame il conosciutissimo rapper Hatik con oltre 1 milione di follower su Instagram.

“Tu m’a compris” è il nuovo singolo di Madame in francese approfondimento Madame compie 20 anni: le sue canzoni più famose È giovanissima e ha voglia di mettersi alla prova, superando sempre i suoi limiti. Madame si prepara a debuttare in Francia con la sua “Tu m’a compris”, che arriverà in streaming e radio dal prossimo 28 gennaio, in una collaborazione inedita con il rapper d’oltralpe Hatik. L’obiettivo? Quello di spianare la strada dell’artista vicentina nella sempre più ricca e variegata scena rap internazionale in un progetto che si collegherà nel suo sviluppo e nel suo concept al primo album – “MADAME” – pubblicato nel 2021. Grazie a Sugar Music e Capitol Music France, quest’ultimo vedrà ora uno speciale EP in francese, che sarà pubblicato entro la fine del 2022. Il singolo con Hatik ne è solamente il primo estratto ufficiale.

Madame ripercorre un 2021 di successi da replicare nel nuovo anno approfondimento Madame: la fotostoria della cantante Il 2021 è stato sicuramente l’anno della svolta di Madame che, fino al suo esordio ufficiale lo scorso marzo al Festival di Sanremo, poteva considerarsi icona di una piccola nicchia di mercato. Sempre più amata anche dal pubblico generalista, a consacrare i successi di Francesca Calearo ci ha pensato proprio quest’ultimo che, grazie ai numeri incredibili di ascolto in streaming, download e acquisto di album e brani, ha permesso a Madame di guadagnarsi il riconoscimento di artista donna italiana con il maggior numero di certificazioni FIMI (ne ha ottenute ben 14). Stesso vale per quello di più giovane vincitrice della Targa Tenco, dedicata al meglio dei cantautori. La sua “Voce” ha registrato numeri incredibili rendendola l’artista donna più ascoltata su Spotify in Italia nel 2021. Così come il suo album omonimo – “MADAME” – che risulta il terzo più riprodotto su Spotify e il quinto più venduto nell’anno appena concluso. Ma non finisce qui perché, a coronare un anno d’oro (e di platino) ci hanno pensato anche i singoli in collaborazione con Fabri Fibra, “Il mio amico”, “Marea”, la stessa “Tu mi hai capito” con Sfera Ebbasta, e le numerose collaborazioni con i più grandi artisti della musica italiana del momento. Da non dimenticare “Mi fiderò” con Marco Mengoni, “Perso nel buio” accanto a Sangiovanni e le numerose interpretazioni insieme a Marracash, Rkomi, Guè Pequeno.