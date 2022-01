Avril Lavigne, il nuovo album è Love Sux

Avril Lavigne è pronta per l’attesa comeback discografico. Nelle scorse ore l’artista, classe 1984 , ha annunciato l’uscita del nuovo progetto con un post pubblicato sul profilo Instagram che vanta più di dieci milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Avril Lavigne torna dopo due anni col singolo Bite Me

L’annuncio ha immediatamente conquistato i fan tanto da contare al momento numerosi commenti positivi e oltre mezzo milione di like , simbolo del grande apprezzamento da parte del pubblico.

Avril Lavigne, Bite Me: il testo della nuova canzone

Nel corso degli anni Avril Lavigne ( FOTO ) si è imposta come una delle artiste di maggior successo a livello mondiale grazie a singoli e album in grado di vendere milioni di copie.

Tra le sue canzoni più celebri troviamo senza ombra di dubbio Girlfriend, Head Above Water, When You're Gone e Complicated, il cui videoclip di quest’ultima conta oltre quattrocentottanta milioni di visualizzazioni su YouTube.