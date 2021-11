Avril Lavigne torna dopo due anni col singolo Bite Me

L’artista multiplatino Avril Lavigne dopo due anni torni con un nuovo singolo Bite Me , debuttando per la DTA Records di Travis Barker. Per celebrare Bite me la cantautrice, designer e filantropo canadese, nominata 8 volte ai GRAMMY Award, si è esibita al The Late Show With James Corden lo scorso 10 Novembre. Fondata da Baker, la DTA Records è in venture con la storica Elektra Music Group. Bite Me è stata prodotta da Barker, John Feldmann e Mod Sun. Il video ufficiale è stato diretto da Hannah Lux Davis ed è ora nella fase finale di produzione. La scorsa settimana Avril ha condiviso un post su TikTok nel quale annunciava il suo contratto con la DTA Records con un video di Avril e Travis che si esibivano con “Bite Me”. Il post ha avuto oltre 10M di visualizzazioni e 1,5M di likes in pochi giorni. Avril ha inoltre conquistato il web ad inizio anno con il suo primo post su TikTok: il suo post virale di “Sk8er Boi” con la leggenda dello skateboard Tony Hawk, ha raggiunto 33,9M di visualizzazioni e 6,7M likes.

Avril Lavigne ha firmato con l'etichetta di Travis Barker

Dando il benvenuto ad Avril alla DTA Records, Barker dice “Io e Avril siamo amici da tanto tempo, ma ero un suo grande fan prima ancora di conoscerci. Lei è veramente tosta e un’icona, sia come performer che come autrice che per presenza. Siamo stati in studio insieme ad inizio anno e ci siamo divertiti così tanto che le ho chiesto di unirsi al team della DTA. Sono così felice che sia ora parte dell’etichetta. Non vedo l’ora che tutti sentano la musica incredibile che sta per arrivare”.



Avril Lavigne aggiunge “ho sempre ammirato Travis e la sua musica. La prima volta che abbiamo lavorato insieme è stato 15 anni fa per il mio album ‘The Best Damn Thint’ e sono veramente fiera del producer che è diventato oggi. Trascorriamo tantissimo tempo a scrivere canzoni e a lavorare all’album e, firmando per la DTA, mi è sembrato di aver trovato una nuova casa sia per me che per la mia nuova musica. Travis capisce perfettamente la mia visione artistica e creativa e i miei obiettivi a questo punto della mia carriera. Sono entusiasta di pubblicare ‘Bite Me’. È un inno alla conoscenza del proprio valore, su ciò che si merita e sul non dare una seconda possibilità a chi non se la merita".



Mike Easterin e Gregg Nadel, co-presidenti della Elektra Music Group, commentano, “Avril è una superstar rara, la cui influenza cresce con ogni generazione. Si riesce davvero a percepire il suo impatto sulla musica pop e continua ad crescere. E’ inoltre un’incredibile autrice e una performer fantastica con una integrità artistica innegabile. Questo si vede nella sua musica. Siamo molto entusiasti di lavorare con Travis che sta facendo diventare la sua visione artistica realtà”