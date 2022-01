Buon compleanno Anna Tatangelo, le 5 canzoni più celebri

Da doppiamente fragili a Le nostre anime di notte passando per Ragazza di periferia e Occhio per occhio, Anna Tatangelo ha saputo conquistare il cuore del pubblico con brani in grado di segnare la storia della musica del Bel paese

Dall’affermazione mediatica sul palco del Teatro Ariston al più recente progetto discografico Anna zero, nel corso degli anni Anna Tatangelo si è affermata come una delle artiste più popolari e amate della scena nazionale.

Nel 2005 Anna Tatangelo ( FOTO ) torna in gara sul palco del Teatro Ariston per la terza volta, il singolo scelto è Ragazza di periferia che diventa uno dei suoi brani più celebri.

Occhio per occhio (2013)

Facciamo un salto in avanti per arrivare al 2013 quando l'artista sorprende nuovamente il pubblico con il singolo Occhio per occhio, la cui produzione non ha nulla da invidiare agli arrangiamenti di respiro internazionale.