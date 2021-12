Justin Timberlake torna a lavorare con Timbaland per un nuovo album

Il video di Timbaland e Justin Timberlake

Un breve reel condiviso proprio ieri, giovedì 30 dicembre, sull’account Instagram ufficiale del rapper e produttore statunitense Timbaland mostra lo stesso in studio di registrazione, intento ad ascoltare e lavorare a nuova musica, ad un beat che già dalle prime note suona come esplosivo. Ma la vera sorpresa sta negli ultimi frame dove tra il pubblico di artisti in sala si nasconde un Justin Timberlake divertito e soddisfatto, mentre si lascia trasportare dal sound. In questo modo le voci sempre più insistenti su un ritorno della coppia, sembrano trovare ufficialmente conferma. Non si sa ancora quando uscirà però il nuovo singolo o album in collaborazione, né come si chiamerà.

I messaggi di milioni di fan su Instagram

Inutile raccontare che il video condiviso sui social da Timbaland ha in tempo zero generato una vera e propria cascata di like e commenti. Tanti i fan che non vedono l’ora ti tornare ad ascoltare una nuova hit della coppia, spinti dalla curiosità che proprio il rapper ha acceso in loro, accompagnando l’Instagram reel con questa frase: “Soon to come” (in italiano “Presto in arrivo”) e l’emoji di occhi curiosi e di una vera e propria esplosione. Non solo fan felici, ma anche tante “spunte blu”, colleghi famosi dei due artisti che hanno dimostrato di non vedere l’ora di ascoltare ciò che di nuovo hanno da dire e da suonare. Nella clip si vede anche il cantautore Ant Clemons, che ha debuttato ufficialmente come cantante ospite nel singolo di Kanye West del 2018 "All Mine" e che in precedenza ha collaborato con Timbaland su "4 Letter Word", tratto dall'album di debutto di Clemons "Happy 2 Be Here", e con Timberlake nella traccia del 2020 "Better Days".

Dove abbiamo già visto Justin Timberlake e Timbaland

La collaborazione in arrivo tra Justin Timberlake e Timbaland è il seguito ideale a quella che si era interpretata come una notizia bomba lo scorso agosto 2020, quando il rapper americano aveva condiviso sui social uno scatto in compagnia della voce di “Mirrors” con la caption “FutureSex/LoveSounds pt.2”, parafrasando il celebre album di Timberlake del 2006, e accompagnando il tutto dall’emoji di due labbra chiuse a cerniera, come a voler indicare grandi news in arrivo. L'acclamato album, pubblicato l'8 settembre 2006, conteneva i singoli di successo "SexyBack", "My Love" e "What Goes Around... Comes Around" e ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. L'ultimo album di Justin Timberlake è stato invece "Man Of The Woods" del 2018. Da allora la pop star, ha rilasciato alcune tracce sciolte tra cui la collaborazione con SZA nel singolo "The Other Side". Ad agosto, ha condiviso una cover in studio di "No Scrubs" di TLC.