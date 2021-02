Justin Timberlake parla dei lavori per il nuovo album

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ha ospitato la popstar che ha parlato dei lavori per il suo nuovo album

A distanza di circa tre anni dall’uscita di Man of the Woods, la voce di Cry Me A River sembrerebbe pronto all’atteso comeback, stando a quanto dichiarato dallo stesso nel corso della recente intervista rilasciata al celebre programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon ha ospitato il cantante nel corso del suo programma per parlare di carriera e famiglia. L’intervista ha rivelato un’importante novità sul cantante, infatti Justin Timberlake ha annunciato di essere stato in studio per il nuovo album, nessuna notizia per la possibile data di uscita, non resta quindi altro da fare che attendere per i dettagli futuri.

Justin Timberlake: il successo

Justin Randall Timberlake, questo il nome all’anagrafe, è pronto a riconquistare nuovamente le classifiche in ogni angolo del pianeta. Nella sua carriera il cantante ha venduto milioni di copie con album e singoli che hanno fatto la storia del pop influenzando genere e artisti, tra i brani più iconici troviamo sicuramente Rock Your Body, What Goes Around… Comes Around e Mirrors.

Ottimi riscontri anche da parte della critica che ha consegnato numerosi e prestigiosi riconoscimenti a Justin Timberlake (FOTO), tra questi ben dieci Grammy Awards, tra i quali il premio come Best Pop Vocal Album per Justified, distribuito nel novembre del 2002 e certificato con ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di tre milioni di copie sul suolo a stelle e strisce.

Grande successo anche su YouTube dove la popstar conta centinaia di milioni di visualizzazioni.