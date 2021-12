Vasco Rossi in concerto a Napoli nel 2022: la data

approfondimento

Vasco Rossi presenta "Siamo qui", un album classic rock. VIDEO

Il concerto di Vasco Rossi a Napoli andrà in scena il 7 giugno 2022. I biglietti sono disponibili dal 15 ottobre. I prezzi oscillano dai 34 euro per settore ospiti non numerato alla tribuna Posillipo Gold Numerata che costa 86 euro. Nove le tipologie di biglietto disponibile per assistere al concerto di Vasco Rossi allo stadio Maradona di Napoli.