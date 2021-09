Sono settimane febbrili per i fan di Vasco Rossi che è attivissimo attraverso i social network nella diffusione di immagini ed anteprime riguardanti il suo nuovo attesissimo nuovo album. “Siamo Qui”, già in pre-order, è in uscita il prossimo 12 novembre e ne sono state rivelate già copertina dell'edizione standard e quelle delle varie versioni. Si tratta di uno spoiler, scrive il “Komandante” che commenta il post di quella che lui stesso definisce una “tracklist ufficiale abusiva” e così svela i nomi delle dieci tracce contenute.

Gli spoiler sul nuovo album e il tour

Post dopo post, prende forma “Siamo qui”, il nuovo album di Vasco Rossi per il quale occorrerà attendere fino al 12 novembre, data in cui sarà disponibile in streaming e sul mercato. Il disco che giunge a sette anni di distanza da “Sono innocente”, lavoro pubblicato nel novembre 2014, certificato con sei dischi di platino con oltre 300.000 copie vendute. Nella tracklist composta da dieci canzoni, si nota il singolo “Una canzone d’amore buttata via”, pubblicato lo scorso gennaio.

Il rocker di Zocca si sta divertendo in un dialogo incessante con i suoi fan nel quale ha rivelato molti dettagli del progetto in uscita, veri e propri spoiler, come lo svelamento parziale dei titoli di alcuni brani presenti nelle foto delle varie copertine dell'album. A proposito di “Siamo qui” è noto che il brano sarà accompagnato da un videoclip con la regia di Pepsy Romanoff girato a Spinazzola nelle Murge, un lavoro che attesta il legame saldo della rockstar con il territorio pugliese che lo ospita da diversi anni per le sue vacanze estive. A Vasco quest'anno è stata riconosciuta dal comune di Castellaneta (Taranto) la cittadinanza onoraria.

Il ritorno sul palco di Vasco si annuncia davvero memorabile come testimoniano i numeri della campagna vendite che riguardano la tournée della prossima estate, stagione che segnerà il recupero delle date spostate lo scorso anno a causa. La data per il maxi evento di Trento, al parco Trentino Music Arena, in programma per il prossimo 20 maggio 2022 ha già registrato oltre sessantamila ticket venduti online.