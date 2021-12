Elisa, annunciato il doppio album Ritorno Al Futuro/Back To The Future

È tra le artiste più attese del prossimo Festival di Sanremo, dove sarà in gara con la canzone “O forse sei tu”. Ma è anche tra le new hits del mese più ascoltate con la sua “Seta”. Elisa ha annunciato ieri, giovedì 15 dicembre, l’uscita del suo prossimo album “Ritorno Al Futuro/Back To The Future”. Un doppio progetto da ascoltare a febbraio 2022 Condividi

Come già avevamo potuto intuire dai numerosi “indizi” social, che la cantante aveva condiviso con i fan, dove tutto è iniziato con la condivisione di un post e di un nome stilizzato e in bianco e nero “Elisa/Asile” (in rimando velato all’album del 2001 “Asile’s World”), Elisa ha finalmente confermato le indiscrezioni circa l’uscita di un nuovo album. Si chiamerà "Ritorno Al Futuro/Back To The Future" e debutterà in streaming e nei migliori store di dischi, il prossimo 18 febbraio 2022, proprio dopo l’esperienza di Sanremo dove la cantautrice triestina torna in gara tra i Big con l’inedito “O forse sei tu”.

"Ritorno Al Futuro/Back To The Future" è il nuovo disco di Elisa approfondimento Elisa, il testo di "Seta" il nuovo singolo In arrivo il prossimo 18 febbraio 2022, "Ritorno Al Futuro/Back To The Future" è l’undicesimo album in studio di Elisa, dal suo debutto nel 1997. Un doppio volume di cui la cantautrice friulana ha annunciato titolo, data di uscita e cover ufficiale sui social, mostrando un enorme manifesto di cartellonistica apparso tra le vie milanesi. Come raccontato dalla stessa cantante su Instagram, "Ritorno Al Futuro/Back To The Future", seguirà il medesimo concept di “doppio”, “contrapposizione” e “ritorno alle origini” già inaugurato con la nuova firma della cantante, “Elisa/Asile”. Le due parti dello stesso progetto saranno una in italiano e una in inglese, con canzoni tutte nuove e con incluse la già edita “Seta” e il brano sanremese “O forse sei tu”. È possibile già da ora pre-ordinare la copia del disco autografata, al link in bio indicato da Elisa sui social. Ecco tutti i formati disponibili: Spotify

2CD e 2LP

2CD Standard

2LP Standard

2CD Autografati

2LP Autografati

Le possibili collaborazioni nel nuovo disco di Elisa approfondimento I cantanti di Sanremo 2022: i titoli delle canzoni dei big al Festival L’undicesimo album di Elisa che uscirà a febbraio 2022, sarà l’occasione unica per ascoltare anche alcune tra le numerose collaborazioni artistiche cui la cantante ci ha ben abituati negli ultimi anni. Insieme al nuovo singolo “Seta” (ora in radio), dove Elisa collabora al fianco di Davide Petrella e Dardust, sono già noti i nomi degli autori e musicisti che la accompagneranno sul palco dell’Ariston e nella traccia del nuovo album “O forse sei tu”. La canzone sarà infatti un tripudio di voce cristallina e di una partitura d’archi, orchestrati dalla stessa Elisa insieme a Will Medini, arrangiatore e musicista che sarà il suo Direttore d’Orchestra durante le serate della kermesse ligure. La musica del brano è firmata interamente dalla cantautrice triestina, così come il testo scritto con Davide Petrella. La produzione è di Andrea Rigonat. Spuntano infine i primi nomi, non ancora confermati, dei collaboratori eccellenti che troveremo in altre tracce inedite di "Ritorno Al Futuro/Back To The Future": tra questi il producer Mace e gli artisti Venerus e Franco126.