Elisa annuncia il nuovo singolo: info e data di uscita

In arrivo il nuovo singolo di Elisa

È già disponibile al pre-save su Spotify, il nuovo singolo di Elisa in uscita il prossimo mercoledì 24 novembre, il cui arrivo è stato annunciato proprio ieri dalla cantante di Monfalcone con un post social. Un primo piano in cui si mostra sorridente davanti allo specchio, con ogni probabilità in un frame del video che accompagnerà la canzone o nella cover stessa del progetto. Il nuovo singolo di Elisa non ha ancora un nome, ma un incipit della melodia che lo accompagnerà è stato condiviso alcune ore fa tramite Instagram Stories dall’artista. Ancora una volta, la cantautrice di “Luce (Tramonti A Nord Est)” mostra tutta la sua versatilità, in grado di sperimentare sempre, spaziando senza difficoltà anche tra generi musicali molto diversi tra loro: dall’indie degli esordi al pop del successo, fino alle nuove esperienze urban ed elettroniche accanto ad artisti come Mahmood.

Progetti e collaborazioni di Elisa nel 2021

Il nuovo singolo di Elisa in arrivo la prossima settimana, si pone con ogni probabilità come un vero e proprio punto di inizio per una nuova era della carriera discografica e musicale della cantautrice di Monfalcone. Un brano personale che arriva a quasi tre anni dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti “Diari Aperti” (maggio 2019), periodo però “riempito” da Elisa con un ricco parterre di progetti e collaborazioni. La cantautrice è apparsa infatti in “Discover” di Zucchero Sugar Fornaciari dove entrambi sono protagonisti di un intenso ed emozionante duetto sulle note di “Luce (Tramonti A Nord Est)”, per poi prendere parte anche al fortunato album di Mahmood “Ghettolimpo” nella traccia “Rubini”. Ma non finisce qui, Elisa ha dimostrato ancora una volta di essere una delle artiste più in gamba e amate della scena italiana, partecipando anche come ospite dal vivo al grande concerto dell’Arena di Verona per i 25 anni di carriera della cantatessa Carmen Consoli. Con lei sul palco anche Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce & Dimartino e tanti altri. Nel frattempo si rincorrono anche numerosi rumors ci la partecipazione di Elisa come BIG al Festival di Sanremo 2022, in coppia con il rapper e cantautore Rkomi.