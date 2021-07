Elisa in concerto “carbon neutral” ai Laghi di Fusine

L'ambiente come priorità è l'imperativo che ormai coinvolge diversi settori attraverso alcune delle personalità più influenti di ciascun ambito, che mettono a disposizione la loro visibilità e la posizione di privilegio assunta nel tempo per inviare messaggi ai più giovani ai quali toccherà un impegno importante in un futuro neanche troppo lontano. In quest'ottica è stato pensato il concerto esclusivo di Elisa Toffoli che torna sul palco giovedì 29 luglio per un live ai Laghi di Fusine, a Tarvisio, in provincia di Udine. Il concerto, nel quale l'artista friulana ripercorrerà i suoi maggiori successi, sarà “carbon neutral”, ovvero, organizzato con modalità attente alla riduzione dell'impatto ambientale, e realizzato grazie ad Eni Gas e Luce. L'evento sarà disponibile in streaming gratuito per tutti quelli che vorranno partecipare. Lo start è previsto per le ore 19.