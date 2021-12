Jovanotti in concerto: due date esclusive a Roma e Milano

Non solo la seconda edizione del Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini sarà in concerto anche per due live esclusivi dove parteciperanno solo 4000 fortunati fan

Periodo ricco di novità per Jovanotti. Dopo l’annuncio della seconda edizione del Jova Beach Party e l’arrivo del singolo “Il Boom”, il cantautore ha scelto di non far uscire un vero e proprio album ma di pubblicare più canzoni durante tutto l’anno. Una sorta di marcia di avvicinamento ai concerti sulle spiagge, un ritorno attesissimo dai fan dopo il grande successo del 2019. Con “La Primavera”, Jovanotti propone un nuovo singolo e nello stesso momento mette a disposizione altri quattro brani: “I love you baby”, “Un amore come il nostro”, “Tra me e te” e “Border jam”. In mezzo a tanta musica, anche l’annuncio di due concerti esclusivi a Roma e a Milano, live che potranno assistere solo 4000 fortunati fan.