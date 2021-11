Believe in Christmas di Andrea Bocelli a Parma: info, data e biglietti

Andrea Bocelli torna a trasmettere per l’ultima volta in streaming, l’incredibile performance canora e musicale che lo scorso anno emozionò il pubblico (collegato da casa) del Teatro Regio di Parma. “Believe In Christmas – Encore” andrà nuovamente in onda sulla piattaforma Driift, dal prossimo 10 al 12 dicembre, per tre appuntamenti pre-natalizi Condividi

“Andrea Bocelli vi invita a ‘Believe In Christmas – Encore’, un’altra opportunità per vivere la magica performance live registrata al Teatro Regio di Parma in Italia. In streaming globale per l’ultima volta, dal 10 al 12 dicembre. Ticket già disponibili”. È con queste parole che il tenore Andrea Bocelli ha annunciato alla platea dei social e della stampa, gli ultimi tre appuntamenti per assistere alla nuova proiezione della performance registrata lo scorso anno a Parma e dedicata al Natale che stregò letteramente il pubblico con un’emozionante duetto accanto alla piccola figlia Virginia.

Che cosa vedremo in “Believe In Christmas – Encore” Il concerto record del tenore italiano Andre Bocelli, trasmesso in streaming dal Teatro Regio di Parma, lo scorso anno, durante la pandemia, è diventato uno degli eventi di maggior successo di tutti i tempi tanto che anche per questa annata, la celebre piattaforma Driift ha deciso di renderlo nuovamente disponibile per i fan di tutto il mondo, in tre meravigliose date pre-natalizie. Da venerdì 10 a domenica 12 dicembre, sarà possibile immergersi nuovamente nella magia del Natale e del magico duetto che emozionò e stregò il pubblico collegato da casa: il debutto della piccola Virginia accanto a papà Andrea, intonando le note della celebre “Halleluja”. Lo spettacolo “Believe In Christmas – Encore” vede la produzione artistica di Franco Dragone e la regia di Giorgio Testi per Pulse Films. Una vera e propria opera di musica e teatro, dove la voce forte e piena del tenore è accompagnata dal suono di una grande Orchestra, coro, ballerini e special guest come Zucchero Fornaciari, Cecilia Bartoli e Clara Barbier Serrano.

Andrea Bocelli racconta lo spettacolo “Believe In Christmas – Encore” “Believe In Christmas – Encore” sarà l’occasione per tutti gli spettatori che si sintonizzeranno via streaming, per immergersi appieno nell’atmosfera del Natale ormai alle porte. Un momento unico per ascoltare non solo le canzoni più amate di questo periodo dell’anno, ma anche i brani tratti dall’ultimo album di Bocelli, proprio dal titolo “Believe” (2020). Ecco cosa ha raccontato il tenore italiano a proposito della serata registrata lo scorso anno a Parma: “È stato un momento di puro incanto, per me e la mia famiglia: un paese delle meraviglie natalizio sbocciato e custodito all’interno di uno dei teatri d’opera più belli del mondo”. Mentre sull’esordio della piccola Virginia ha commentato: “E’ stato un tenero esordio per mia figlia Virginia e uno spettacolo in cui abbiamo simbolicamente preso la mano del mondo per voltare finalmente pagina, forti della magia dello spirito del Natale, grazie a musiche che si levavano alla preghiera, dispensando sorrisi e energia positiva”. Adesso che l’emozionante concerto verrà trasmesso nuovamente in streaming da Driift, dal 10 al 12 dicembre 2021, Bocelli ha detto: “Torna dicembre e il periodo più bello dell’anno, e sono particolarmente felice che ‘Believe In Christmas’ venga nuovamente trasmesso in streaming: sarà bello tenerci ancora per mano e – con la musica – scambiarci un augurio che possa andare oltre le parole e raggiungere il cuore di ciascuno di voi, come è la mia speranza”.

Come sintonizzarsi su “Believe In Christmas – Encore” Per partecipare alla nuova messa in onda dello spettacolo di Andrea Bocelli, “Believe In Christmas – Encore”, gli spettatori potranno collegarsi alla piattaforma Driift dal 10 al 12 dicembre dove lo show verrà trasmesso a partire dalle ore 21:00. Tante saranno però le sorprese e i contenuti in anteprima che è possibile vedere sintonizzandosi al canale già dalle ore 19:30, momento in cui partirà uno speciale documentario dietro le quinte sulla realizzazione dell’evento, con interviste inedite al cast e alla troupe oltre che allo stesso Bocelli. I biglietti per partecipare all’evento in streaming sono disponibili al Link indicato dall’artista sui social (https://dreamstage.live/show/andrea-bocelli). Il ricavato andrà in parte devoluto alla Fondazione Andrea Bocelli nata per aiutare le vittime di malattie, povertà ed emarginazione sociale.