Andrea Bocelli, arriva l'album Concerto: One Night in Central Park

Il cantante italiano ha annunciato la rimasterizzazione di uno dei suoi album più memorabili che proprio quest'anno giunge al suo decimo compleanno. "Concerto: One Night in Central Park" uscirà il prossimo 10 settembre e con le sue tracce ripercorrerà il celebre concerto newyorkese in cui l'artista si è esibito nel 2011 e che diede uno slancio inevitabile alla sua carriera

Il tenore simbolo della voce italiana nel mondo sta per tornare. Andrea Bocelli ha annuciato da alcune ore, l’uscita imminente del suo prossimo album. Si tratta di una rimasterizzazione di “Concerto: One Night in Central Park”, il famoso disco registrato in occasione del concerto che il cantante tenne nel famoso parco newyorkese il 15 settembre del 2011. Con una tracklist molto ricca – che include anche nuove interpretazioni, come l’inedita bonus track di “O’sole mio” – il disco sarà pubblicato il prossimo 10 settembre per DeccaRecords/Sugar. Proprio a dieci anni di distanza, Bocelli torna quindi a parlare di quell’incredibile concerto evento che lo vide protagonista in una serata a dir poco eccezionale e che lo fece apprezzare ancor di più dal pubblico estero che tanto ama le melodie del nostro Paese.

Andrea Bocelli racconta l’album a ricordo del concerto a Central Park approfondimento Andrea Bocelli festeggia i 10 anni della sua fondazione: gli ospiti Alla domanda sul perché di una rimasterizzazione per i dieci anni di “Concerto: One Night in Central Park”, Bocelli è tornato a ricordare gli istanti di un live a dir poco memorabile, che il 15 settembre 2011 segnò il suo definitivo debutto oltreoceano, davanti a una platea di più di 70mila presenti.“È stata una pietra miliare memorabile nella mia carriera. Uno dei suoi momenti più alti ed emotivamente travolgenti. Un mega spettacolo che ha richiesto sedici mesi di lavoro, oltre a un’impresa artistica coraggiosa e ambiziosa. Un concerto che è diventato il mio primo album completamente live, per il quale ogni nota è stata registrata dal vivo, senza rete di sicurezza”. La nuova versione del celebre album del 2011, includerà una tracklist molto ricca: diciotto tracce in cui fanno la loro comparsa anche celebri ospiti a riformare il cast d’eccezione di quella notte indimenticabile, da Celine Dion a Tony Bennet, David Foster e Chris Botti. “Concerto: One Night in Central Park” includerà una nuova registrazione di “O’sole mio” e sarà disponibile nei seguenti formati: CD/Fan Edition CD + DVD/Limited Edition Fan Edition CD + DVD + Poster/2 LP vinile 180g colore oro/DVD/Blu-Ray.