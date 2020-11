Andrea Bocelli presenta "Believe", canzoni legate alla fede. VIDEO

Una selezione di canzoni toccanti e personali legate alla fede, una traccia inedita di Ennio Morricone e una nuova esecuzione di "Ave Maria": Andrea Bocelli presenta "Believe" in cui ci sono anche duetti con duetti con Alison Krauss e Cecilia Bartoli.

“Believe” è un disco spirituale che arriva a distanza di 21 anni da “Arie Sacre”, album di brani di musica sacra che con 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo risulta ancora oggi il disco di classica di un solista più venduto di tutti i tempi.

“Believe”, coprodotto da Steven Mercurio (Sting, Placido Domingo) e Haydn Bendall (Paul McCartney, Kate Bush, Elton John, Freddie Mercury, Tina Turner) è una raccolta di canzoni intimiste e contemplative che hanno ispirato e sostenuto Bocelli nel corso degli anni, melodie che hanno contrassegnato la sua infanzia e la sua adolescenza in Toscana.

La tracklist è l’esito di una ricerca spirituale che ha coinvolto l’artista, in questi anni, in un costante crescendo. Pagine capaci di parlargli al cuore, al cui interno brilla un inedito di Ennio Morricone, “Inno sussurrato”, che parte come un bisbiglio per poi crescere fino a diventare la voce (e la preghiera) del mondo. Qui l’utilizzo del coro di voci adulte e di bambini aumenta l’emozione di un finale dal respiro trionfale.

Il disco racchiude anche la potente esibizione di “Amazing Grace” con Alison Krauss (cantante e violinista americana con 27 Grammy Awards), due duetti con una delle più importanti cantanti liriche al mondo, il mezzosoprano Cecilia Bartoli (Grammy Award, 10 milioni di dischi venduti e onorificenze da parte dello Stato italiano, francese e monegasco) su “Pianissimo” e “I Believe”, e il brano “Gratia Plena”, canzone portante dei titoli di coda del film “Fatima”, diretto da Marco Pontecorvo e acclamato dalla critica, con la colonna sonora originale del Maestro Paolo Buonvino.

E in “Believe” Bocelli indossa anche le vesti di compositore con una sua impostazione inedita di “Ave Maria”, appositamente pensata per questo disco, “Non mi considero un compositore – afferma il tenore - tuttavia, sono un musicista, e a volte mi vengono in mente melodie, con armonie essenzialmente complete ... Musica che bussa alla porta e che io volentieri accolgo e poi libero mettendole nero su bianco”.

BELIEVE - TRACKLIST

1. YOU’LL NEVER WALK ALONE

2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)

3. HALLELUJAH

4. PIANISSIMO in duetto con Cecilia Bartoli

5. AMAZING GRACE in duetto con Alison Krauss

6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)

7. GRATIA PLENA (tratto dal film “Fatima”)

8. CANTIQUE DE JEAN RACINE

9. INNO SUSSURATO

10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)

11. I BELIEVE in duetto con Cecilia Bartoli

12. AVE MARIA

13. ANGELE DEI

14. AGNUS DEI

15. MUI GRANDES NOIT E DIA

16. MIRA IL TUO POPOLO

17. AMAZING GRACE (solo version)