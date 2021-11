Contaminazioni e collaborazioni, feat con Fedez, J-Ax e Nitro, parole e note per un disco che sa di libertà. La rocker, con la schiettezza che la contraddistingue da sempre, sottolinea: “Sono nata libera, sono una bandiera e lotterò sempre per chi non ha diritti”.

Dieci brani inediti, da “Bollywood” a “Persa nel supermercato” passando per “Ho smesso di tacere”, scritto da Luciano Ligabue:” Questo è stato un grandissimo regalo, è la perla dell’album. Luciano l’aveva già scritta per sé. Per caso ha visto una mia intervista in televisione dove ricordavo la violenza che ho subito da ragazzina e quindi mi ha mandato la canzone. Quanto l’ho cantata piangevo, mi sono ritrovata dentro in pieno, con tutte le scarpe. Grazie grazie Luciano!!!"

Icona del rock italiano

Per Loredana Berté da settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti a 360° tra tv, cinema e musica. Sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire – come nessun altro ha fatto - diverse generazioni nell’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”.

A dimostrazione di questo Premio Speciale, incredibilmente sono arrivati quasi in contemporanea Dischi d’Oro per brani e album del passato e del presente:

per LiBerté, album celebrato da pubblico e critica uscito nel settembre 2018, per il singolo Figlia di…(2021) , per Sei Bellissima (1974), per E la luna bussò (1979) e per Non sono una Signora (1982). Quest’ultima è stata certificata anche Disco di Platino per il digitale.