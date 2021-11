Aka7even, 6 PM: il testo della nuova canzone

Dopo l’annuncio che ha incuriosito i fan, il 13 ottobre, circa l’uscita del suo primo romanzo “7 VITE”, di stampo autobiografico, Aka7even è tornato a conquistare i fan italiani e le classifiche musicali, con l’uscita di un nuovo singolo che si chiama “ 6 PM ”. Distribuito da Columbia Records Italy/Sony Music Italy, il nuovo inedito di Luca Marzano – in arte Aka7even – vede ancora una volta alla produzione la squadra di Cosmophonix che ha già accompagnato l’artista partenopeo in diversi inediti, fin dal suo debutto nella scuola di “Amici”.

“6 PM”, racconta Aka7even, “É una power ballad malinconica che racconta la fine di un amore . È una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Ogni fine ha un sapore amaro, ma porta con sé anche tanti ricordi, da ripercorrere e conservare”. Nel raccontare le metafore scelte per il nuovo singolo, Luca Marzano commenta che “A fare da sfondo a questo viaggio, un’atmosfera cittadina. Quella del traffico delle 6 PM, che ha sostituito l’estate terminata come tutte le cose che durano poco”. Un singolo in cui il cantautore 21enne si mette a nudo, proprio come ha fatto nel suo libro fuori a novembre: “Spero che questo brano possa farvi conoscere ancora un’altra sfumatura di me e della mia musica e che vi faccia cantare a squarciagola. Voglio raccontarvi di quel giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno”. Ecco il testo di “6 PM” di Aka7even.

Il testo di “6 PM”

Ci siamo illusi di girare il tempo

ma siamo stati un giro d'orologio

e se ti penso un po' ci sto male o non ci sto

se mette pioggia aprirò l'ombrello

fumavi scuse per parlare sotto il freddo

e hai rotto il ghiaccio che adesso è sciolto

ci siamo stati per un po', dati solo un po'

o forse no



Il bagno nel mare di notte io lo so

era da pazzi lo ammetto

di quella notte siamo solo il tuo Pandora adesso



Lo sai che dentro il traffico alle sei a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello se mentre guidi ti guardo un po'

è come un'altra estate che è finita già

ma belle le cose che durano poco

i tuoi occhi li conserverò in mezzo alle cose che durano poco

Ed è finita come se è stato tutto normale

ma chiama me se un giorno ti va di parlare

crollerà tutto in un come stai

come birilli dopo uno strike

che non sappiamo durare ma



Se ti va nel mare di notte bagnarci solo un po'

magari sarebbe diverso

potevamo tutto insieme invece guarda adesso

Lo sai che dentro il traffico alle sei a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello se mentre guidi ti guardo un po'

è come un'altra estate che è finita già

ma belle le cose che durano poco

i tuoi occhi li conserverò in mezzo alle cose che durano poco



Come le cose che durano poco

come le cose che durano poco

in mezzo alle cose che durano poco

Lo sai che dentro il traffico alle sei a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello se mentre guidi ti guardo un po'

è come un'altra estate che è finita già

ma belle le cose che durano poco

i tuoi occhi li conserverò in mezzo alle cose che durano poco