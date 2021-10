Aka7even, a novembre il libro "7 vite"

Si è fatto conoscere come cantante, al grande pubblico della passata edizione di “Amici”. Ora, Luca Marzano in arte Aka7even è pronto a pubblicare il suo primo libro. Un’autobiografia dal titolo “7 Vite” che uscirà il prossimo 23 novembre Condividi:

La sua popolarità è esplosa lo scorso anno, quando ha deciso di partecipare come cantautore alla 20esima edizione del talent show “Amici di Maria de Filippi”. Ora Luca Marzano, in arte Aka7even è pronto a pubblicare il suo primo libro dal titolo “7 Vite”. Edito da Mondadori, sarà disponibile in tutte le librerie italiane dal prossimo 23 novembre. Ad annunciarne l’uscita ai fan è stato lo stesso cantante, che ha rimosso tutti i contenuti dei suoi profili social, per poi postare un primo piano in cui mostra il libro ai fan.

Aka7even racconta “7 Vite” su Instagram approfondimento Aka7even ricorda un periodo difficile: “Finito in coma per un virus" “C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno” ha esordito Aka7even nella didascalia di un post su Instagram, in cui si mostra in primo piano mentre regge quello che è il suo primo romanzo, “7 Vite”, fuori il 23 novembre. “Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo”. Sarà una storia autobiografica in cui Luca Marzano racconta luci e ombre della sua vita, dal coma alla bellezza della musica che gli ha donato speranza e una via d’uscita. “Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi”.

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. (@aka_7even_) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie