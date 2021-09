Estate di platino per Aka 7even: il suo Loca conquista anche la Spagna

approfondimento

Dopo avere invaso la Spagna sei tornato a prenderti l’Italia su questo palco.

E' stata la ma prima volta in Arena, so che per gli artisti è uno dei luoghi più importanti. Ritrovarmici dopo Amici e con un triplo platino non nego che è stata una grande soddisfazione.

Continuerà la collaborazione con Robledo?

Probabilmente sì, ci stiamo parlando, vedremo.

L’estate sarà anche stata difficile ma a te ha portato 6 dischi di platino.

Assolutamente sì, sono super felice, ho realizzato i miei obiettivi, ho lavorato tantissimo, i risultati si vedono e sono frutto di grandi sacrifici.

Il tuo album d’esordio è fatto di storie vissute: hai scritto altre storie per un secondo capitolo?

Non sto mai fermo, mi rilasso in studio scrivendo.

Blue per te è sinonimo di fiducia: per te la fiducia è conoscenza o un atto di fede?

Un atto di fede nel caso mio, concedo attenzione al sesto senso. Se mi fido non è solo perché qualcuno mi è stato vicino. Il sesto senso fa la differenza; e anche l'energia.

In Eazy hai raccontato come si possono mobbizzare i sogni: cosa dici a chi oggi ha 14 anni e sogna?

Di non smettere mai di sognare, è la cosa più bella che c'è e anche se il sogno si realizza in parte è comunque fantastico.

Per altro Eazy è nata sotto il Vesuvio: da lassù come vedi la ripartenza della musica? Sei favorevole al green pass?

Spero si riparta il primo possibile. Il green pass può aiutare ma con un punto di domanda perché non può essere il solo rimedio. Bisognerebbe tamponare tutti.

A chi è dedicata Mille Parole resta un mistero?

Lo è stato per un po' ma ora lo dico: alla mia ex.

Di quell’amore triste hai conservato tutte le sue cose per continuare a pensarla?

In realtà nessuno pensa a nessuno, io penso a ciò che ho fatto di bene nei suoi confronti. Poi le strade si sono separate ognuno vive la sua vita.

Che succederà da qui al gennaio 2021 quando hai tre concerti fissati?

Qualche singolo arriverà ed elaboro progetti futuri. Il 2022 sarà l'anno più importante.

Infine se ti chiedo come stai…che mi dici?

Sto white, è un periodo in cui sono tranquillo. Sono sempre in giro ed è positivo.