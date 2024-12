Edoardo Baroni, energia che viene dalla musica è Let Off Steam: video

Sono moto felice di presentarvi il videoclip di Let Off Steam, brano d’apertura del mio terzo album, By Heart. Questo singolo è un omaggio all’energia e alla libertà che la musica può regalare, e rappresenta l'apertura ideale del disco. Let Off Steam nasce dall’ispirazione della musica manouche, un genere che amo profondamente per la sua vitalità e il suo virtuosismo e che sento particolarmente vicino per la sua vitalità e per il suo dialogo continuo tra tecnica e cuore. “Let Off Steam” è nato proprio da questa ispirazione: è un invito a lasciarsi andare, a trasformare dentro di sé ogni nota suonata in emozione pura, senza filtri. Comporlo mi ha permesso di liberare tutte quelle emozioni che spesso rimangono chiuse nei cassetti del cuore, convertendo la tecnica in pura espressione artistica.



Il videoclip, realizzato da Alberto Baroni, penso racchiuda perfettamente l’atmosfera del brano. Le riprese, volutamente semplici e dirette, mettono in primo piano la fusione tra musica e sentire interiore, il dialogo con quella voce che ci parla e che chiede soltanto di essere ascoltata, ma che troppo spesso mettiamo a tacere nella frenesia della vita. Volevo che fosse il suono a guidare l’esperienza visiva e ho cercato di evocare una sensazione di leggerezza e di libertà, quella sensazione che da sempre caratterizza le mie release. È stato interessante cercare di rendere al meglio in immagini la vitalità e l’autenticità del pezzo, e spero che chi guarderà il video possa sentirsi trascinato in questo viaggio musicale. Ho scelto di concentrarmi sull’essenza della melodia, senza distrazioni o artifici. Seduto con la mia chitarra, lascio che sia la musica a parlare, creando un’atmosfera intima che permette a chi guarda di entrare in contatto diretto con l’anima del pezzo. È una rappresentazione fedele e sincera di quello che “Let Off Steam” significa per me: un momento di unione, di connessione sincera.



By Heart, l’album da cui il singolo è tratto, è un progetto che racchiude il mio amore per la chitarra e per i grandi maestri che hanno ispirato il mio percorso. Oltre a Let Off Steam, l’album include omaggi a figure come Django Reinhardt e Johann Sebastian Bach, accanto a composizioni originali che riflettono la mia crescita artistica e personale. Ogni traccia è stata pensata per raccontare un frammento di quel cammino, unendo virtuosismo e sensibilità in un equilibrio che per me è fondamentale.



Con Let Off Steam, ho voluto dare il via a questo percorso, aprendo una porta su un mondo musicale che spero possa arrivare dritto al cuore di chi ascolta. Ringrazio Sky TG24 per avermi dato l’opportunità di condividere questo brano e il videoclip, che riflettono una parte importante di me e del mio bagaglio professionale. Spero che questa composizione possa arrivare al cuore del pubblico, trasmettendo quella libertà e quella energia che solo le corde di una chitarra riescono a regalare.