Seat Music Awards 2021, i 10 momenti migliori della prima serata

GIGI D'ALESSIO

Una volta si diceva che il Buongiorno si vede dl mattino, ora grazie a questo alchemico artista napoletano il buongiorno, quello del neorealismo che porta verso un mondo dove vuol dire davvero quello che l'etimo della parola narra, si è allungato per 24 ore.



SANGIOVANNI

La gioventù è bella e se poi si è capaci di renderla senza tempo, beh tanto meglio. Ancora una volta ha saputo giocare con le emozioni e se qualcuno non ne ha colto la magia, beh sia...clemente, il suo rituale falò scalderà i desideri e si può essere lady per tutta la notte. Anche per una sola notte.



ACHILLE LAURO

Ha riportato in Arena il 1990, l'epoca aurea del Festivalbar e di una stagione irripetibile. Per fortuna c'è chi i fili del tempo li riannoda e li rende contemporanei.



MADAME

Se c'è da dare Voce al futuro non si può che seguire la linea tracciata da questa artista che della sua generazione è il vessillo. Sul palco si comporta come una veterana. Ed è poco più che adolescente. Un esempio per chi teme di allontanarsi da casa.



LIGABUE

Gioca sempre a treSETTE e sa sempre come rendere certe notti uniche anche quando ci è già passato più volte.



ALESSANDRA AMOROSO

Una volta era un gioco, un momento di convivialità. Da quando questa artista salentina lo ha fatto suo è diventato un momento in cui ci si sente avvolti dal senso di appartenenza.



ANDREA BOCELLI

Quando accende la voce trema la Valpolicella. E l'Adige si fa tumultuoso di sentimenti. Fin dalle prove tardo-pomeridiane si è capito che poco prima della mezzanotte una voce avrebbe fatto ballare le stelle. E così è stato.



PSICOLOGI

In tanti ne avremmo bisogno. E ci costerebbe anche meno di frequentare quelli iscritti all'albo. Drast (pseudonimo di Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (pseudonimo di Alessio Aresu) sono i soli che hanno saputo rendere il Millennium Bug un momento di speranza e non di vuoto (cosmico).



OMAGGIO A RAFFAELLA CARRA'

Non servono parole per omaggiare questo momento. Anche se le scelte fossero state sbagliate sarebbero state...giuste. Qul che conta è che sia buono il...Rumore.



JERRY CALA'

Gioca in casa. E si sente. Non ha il supporto di Sabrina Salerno, come accaduto per i suoi 70 anni festeggiati qui in Arena, ma tutti hanno...capitto...che nonostante siamo appoggiati su un fiume c'è sapore di mare. I miracoli li fa sempre il gatto di vico Miracoli!