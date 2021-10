TikTok, sono arrivati anche i Led Zeppelin

Dopo i Doors, David Bowie, i Queen e i Beatles, approdano sulla piattaforma anche questi mostri sacri del rock di matrice vintage. Dopo l'arrivo della band di Liverpool di McCartney, un altro leggendario gruppo british è comparso tra i mini video della Gen Z. Benvenuti Robert Plant, Jimmy Page & Co., finalmente a portata di nuove generazioni grazie al canale che va per la maggiore tra i giovanissimi. Da oggi su TikTok è disponibile pure la musica degli Zeppelin, che gli utenti possono usare come soundtrack

Su TikTok sono appena sbarcati anche i Led Zeppelin.



Dopo i Beatles, David Bowie, i Doors e i Queen, arriva ora un’altra leggenda del rock di matrice vintage, quindi è ormai da sfatare il luogo comune per cui i figli snobberebbero la musica dei padri (ormai parliamo quella dei nonni, più che altro), gridando loro “è roba da vecchi".

Perché se la piattaforma social dei mini video che va per la maggiore tra i Millenials accoglie anche quelle che fino a poco tempo fa i giovanissimi definivano le cariatidi del rock, allora tutto cambia.



La cartina di tornasole di questa inversione di tendenza per cui la musica di ieri finalmente è tornata a essere la musica di oggi - anche per chi considerava quella di ieri la preistoria - è proprio il numero sempre crescente di mostri sacri del rock che stanno approdando su TikTok in queste ore.



Gli ultimi della già lunghissima lista sono stati, in ordine temporale, i Beatles. E dopo neanche due settimane dall'approdo dei fab Four, è arrivato l'annuncio dell'inaugurazione della pagina ufficiale della band di Robert Plant, Jimmy Page & Co. sulla più popolare piattaforma social video.



Interessante almeno quanto l'arrivo dei Led Zeppelin come account verificato su TikTok è anche l'arrivo dei Led Zeppelin come repertorio musicale di TikTok: la band britannica ha reso disponibile oltre 100 propri brani, a uso e consumo della community dei social network cinese. Da Whole Lotta Love a Stairway To Heaven passando per Ramble On e Kashmir, ascolteremo finalmente i Led Zeppelin anche a corredo dei video di questa piattaforma.



I Led Zeppelin per molti non hanno bisogno di presentazioni, tuttavia una piccola parentesi su questo gruppo storico è d’uopo (la troverete nei prossimi paragrafi).

Ciò che fa abbastanza sorridere è il fatto che il gruppo britannico che è stato uno dei pionieri dell'hard rock si sia sciolto tre anni prima della nascita di Zhang Yiming, il miliardario cinese che ha fondato la società madre della piattaforma, Bytedance.



Potete guardare il primo video pubblicato dai Led Zeppelin sul loro account ufficiale di TokTok in fondo a questo articolo. Potete guardare, abbiamo detto, ma soprattutto potete ascoltare dato che la vera protagonista è “Immigrant Song”.