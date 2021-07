Led Zeppelin, 50 anni fa il concerto a Milano: fu battaglia

Ancora oggi, ed è trascorso ormai mezzo secolo, se si passeggia nei dintorni del Vigorelli ti entra nelle narici l'odore aspro della cordite. Sembra di sentirlo l'eco di quelle canzoni Black Dog, Dazed and Confused e Since I’ve Been Loving You abortite dal lancio dei fumogeni. Ministro degli Interni era Mario Scelba che non è ricordato come un tenerone, un mediatore. Al centro del dibattito il costo dei biglietti: certe frange politiche li consideravano troppo alti, circa 1500 lire. Che, a ripensarci oggi, è stata una cifra folle per sole tre canzoni. I Led Zeppelin, annichiliti sul palco, dissero: "Mai più in Italia". E furono di parola. Quella sera c’erano di circa duemila agenti schierati. La band ci provò ad andare avanti. E a fermarli non furono né la polizia, né politica, ma nuvola tossica dei fumogeni. Robert Plant e Jimmy Page ne sono avvolti,. Provano a resistere ma sono traditi anche dalla corrente elettrica e sulle note smorzate di Whole lotta love la musica si spegne.