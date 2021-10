Ghali torna con "Wallah" e canta in italiano, arabo e francese

A quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album in studio, il trapper milanese torna con il nuovo singolo “Wallah”. In uscita il prossimo venerdì 29 ottobre, è una canzone ritmata sulla voglia del tornare a stare insieme. Un pezzo in cui emerge tutta la multiculturalità dell’artista che canta in ben tre lingue: italiano, arabo e francese Condividi:

Manca poco all’uscita ufficiale del nuovo singolo di Ghali, “Wallah”. Disponibile in digitale e on air radiofonico dal prossimo venerdì 29 ottobre, ma già rilasciato da alcuni giorni in anteprima per i clienti del brand di fast-food più famoso al mondo. Quella che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova hit dell’autunno 2021, è una canzone perfettamente figlia di questi tempi, che racconta dell’urgenza di tutti noi, del tornare a stare insieme, divertirsi e ballare. Un brano, “Wallah”, in cui ancora una volta emerge il distintivo tratto multiculturale del trapper milanese che proprio qui canta in ben tre lingue diverse, tra barre in italiano, arabo e francese.

Ghali racconta “Wallah” approfondimento Benetton, la collezione di Ghali disponibile dal 30 settembre. FOTO È stato lo stesso Ghali a raccontare qualche indiscrezione in più sul nuovo singolo “Wallah”, in uscita venerdì 29 ottobre. “Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente. La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza e ‘Wallah’ è il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto”. La hit arriva a quasi due anni di distanza dalla pubblicazione di “DNA” (2020) e i grandissimi successi dei singoli estratti “Boogieman” (ft. Salmo), “Good Times”, “Barcellona” e “Mille pare (Bad Times)”. Come già successo per alcune di loro, anche "Wallah" vedrà alla produzione i talentuosi Merk and Kremont.