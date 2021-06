Benetton, Ghali firma la Varsity Jacket. La foto su Instagram

Il rapper, volto 2021 di United Colors of Benetton, ha reinterpretato la classica giacca in stile college americano. L'iconico capo sarà disponibile in edizione limitata autografata e farà parte della capsule "United Colors of Ghali" in vendita a settembre

Da oggi, venerdì 24 giugno è disponibile la giacca-icona in stile college americano firmata dall'estro creativo dell'artista volto 2021 di United Colors of Benetton (FOTO). L'esclusivo capo esce in edizione limitata di 22 pezzi, e ciascun pezzo sarà autografato. Mentre per tutti gli altri, la "Varsity Jacket" entra nella capsule "United Colors of Ghali" e potrà essere acquistata a partire a settembre, quando verrà messa in vendita. Irriverente e coraggiosa, la G Varsity reinterpretata dallo stile personale e unico del musicista, si può ammirare in tutta la sua bellezza nel video di lancio del suo nuovo singolo e sarà disponibile da venerdì 24 giugno solo on line. Sul capo campeggia la scritta "Welcome to the Grand Boulevard" e tanti sono i riferimenti alla carriera di Ghali.