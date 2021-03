Moda, Ghali brand ambassador di United Colors of Benetton 2021

"Ammiriamo il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento", ha dichiarato Massimo Renon, ad di Benetton Group. "Siamo entusiasti di collaborare con un grande artista, ma soprattutto con un uomo che condivide i nostri valori". "Ogni opportunità di sperimentare ed espandere la mia arte - dichiara Ghali - mi appassiona. Sono molto orgoglioso e felice di creare una capsule collection per un brand come United Colors of Benetton; per me è una grande sfida e non vedo l'ora di mettermi all'opera".

Sulla sua pagina Instagram, il rapper pubblica un post in cui si dice entusiasta e pronto a iniziare questa sua nuova straordinaria avventura: "Giuro non saprei da dove iniziare. A scuola, nei corridoi andavo in fissa per i vestiti degli altri anche se mamma si faceva in 4 per comprarmi quello che avevo addosso. In quel momento capii che non era questione di ingratitudine verso la vita e mia madre ma ero io che stavo prendendo una cotta per le forme e i colori che indossavano le persone. Ad un certo punto siamo riusciti a trasmettere un pensiero tramite musica e abbigliamento. Il merchandising si è fermato con i tour e ad ogni domanda che mi facevate a riguardo, rispondevo sempre in modo ambiguo perché sapevo che prima o poi sarebbe arrivata l’occasione di rilasciarvi qualcosa di più grande. Facciamo arte per accompagnare ed intrattenere le nostre esistenze in questo mondo. È vero che la musica non è ferma, ma non ci possiamo unire per praticarla. Dunque faremo dei vestiti colorati che ci terranno uniti anche distanti. Non vedo l’ora @benetton #benetton