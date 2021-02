Ghali annuncia: "Sono al lavoro per un nuovo album"

Dopo aver annunciato il doppio disco di platino per l’album “DNA”, l’artista rivela di essere impegnato nella lavorazione del suo prossimo progetto discografico Condividi:

Reduce dal grande successo dell’album “DNA”, nelle ultime settimane Ghali (FOTO) aveva stranamente ridotto la sua presenza sui social. Una particolarità che i suoi follower avevano notato e che aveva fatto pensare a qualcosa di nuovo in arrivo. Il cantautore si è infatti ripresentato con un post per celebrare il doppio disco di platino di “DNA” con una foto in studio e una piccola dedica: “Grazie a voi, al mio team e a chi ha ascoltato questo mio secondo disco anche solo una volta”. L’immagine arriva dopo un piccolo mistero che aveva caratterizzato l’account di Ghali nell’ultimo mese. Così come avvenuto già tempo fa, tutti i suoi post sono stati cancellati, un profilo completamente vuoto che spesso viene fatto per annunciare qualche importante novità.

Il nuovo album e il successo di “DNA” E infatti proprio nel post di ringraziamento per il doppio disco di platino, Ghali ha deciso di rivelare agli oltre 2,3 milioni di follower di essere al lavoro sul successore di “DNA”: “Scusate l’assenza ma preferisco non esprimermi in altri modi quando sono in studio a lavorare ad un nuovo album”. Un progetto discografico ad un anno esatto di distanza dall’uscita di “DNA”, pubblicato il 21 febbraio 2020. Un capitolo fondamentale per la carriera di Ghali che ha ottenuto certificazioni anche grazie ai singoli “Boogieman”, “Good Times” e “Barcellona”. Il grande successo ha portato anche alla pubblicazione di una versione “Deluxe X” arricchita con i brani “Cacao” e “Milf” (apparsi nella riedizione in vinile) e gli inediti “1993” e “Mille pare (Bad Times)”. I proventi dell'edizione DNA DELUXE X sono stati devoluti interamente ai lavoratori dello spettacolo. “Mille Pare (Bad Times)” è stato pubblicato come ultimo singolo estratto dal progetto “DNA” ed è stato prodotto dal duo Merk & Kremont che aveva collaborato per la realizzazione del singolo “Good Times”.